Košické bábkové divadlo uvádza adaptáciu prózy Nádherný utorok
Inscenácia vznikla v réžii a scénografii Mareka Zákosteleckého, ktorého rukopis spája čistotu obrazov, hravosť a priestor pre detskú predstavivosť.
Autor TASR
Košice 26. novembra (TASR) - Inscenáciu Nádherný utorok podľa rovnomennej obrázkovej knižky českej autorky a výtvarníčky Daisy Mrázkovej pripravilo Bábkové divadlo Košického kraja. V premiére ju uvedú v piatok (28. 11.) o 17.00 h na scéne Jorik.
Ako informovalo divadlo, poetický príbeh o nenápadnej „reťazi dobra“, ktorú spustí stratená bábika Slečna Zemiačková, je citlivou pozvánkou k prvým divadelným zážitkom detí od troch rokov. V centre javiskového diania stoja personifikovaný Utorok a jedna spomienka, ktorá nečakane rozžiari všedný deň - a s ním aj viacero ľudských osudov.
Inscenácia vznikla v réžii a scénografii Mareka Zákosteleckého, ktorého rukopis spája čistotu obrazov, hravosť a priestor pre detskú predstavivosť. Hudba Martina Husovského citlivo podfarbuje emócie a pomáha najmenším divákom bezpečne sa orientovať v situáciách radosti, ľútosti i odvahy. Preklad Lukáša Kopasa zachováva pôvodnú poéziu textu a zároveň ju sprístupňuje dnešným deťom bez moralizovania a bez pretlaku slov.
Nový titul podľa bábkového divadla organicky nadväzuje na snahu prinášať kvalitné tituly pre najmladšie publikum a ponúka prirodzené výchovno-vzdelávacie prepojenia - pomenúvanie emócií, medzigeneračný dialóg s úctou k starším aj vzťah k prírode - od túžby „mať svoj strom“ po prvé kroky zodpovednosti.
Dramaturg inscenácie a umelecký šéf divadla Lukáš Kopas skonštatoval, že Mrázková píše jednoducho, ale jej vety majú hĺbku. „Prial som si, aby inscenácia bola rovnako priezračná - jasné situácie, láskavý humor, zrozumiteľná dejová linka. V spolupráci s Marekom Zákosteleckým kladieme dôraz na čistotu obrazu a tichú pointu - že malé dobro sa ráta a šíri sa ďalej,“ dodal.
Podľa riaditeľky BDKK Lenky Papugovej divadlo systematicky rozširuje repertoár pre najmenších. „Inscenácia Nádherný utorok prináša láskavý príbeh bez didaktického nátlaku - s dôverou v detskú zvedavosť a predstavivosť,“ uviedla.
V inscenácii účinkujú Jana Bartošová a v alternácii Slávka Krivánek.
