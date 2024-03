Košické Bábkové divadlo uvádza v premiére inscenáciu Pinokio

Košice 5. marca (TASR) - Bábkové divadlo (BD) v Košiciach najnovšie pripravilo inscenáciu Pinokio, ktorá je určená detskému divákovi od piatich rokov. Divadlo ju v premiére uvedie v piatok (8. marca).



Poučný a magický príbeh o drevenej bábke, ktorá sa stala živým chlapcom, patrí do zlatého fondu svetových rozprávok. Kniha talianskeho spisovateľa Carla Collodiho sa stala predlohou pre nespočetné verzie a spracovania a ikonickou sa stala najmä pre bábkové divadlo.



Autorom scenára a zároveň režisérom košickej inscenácie je Peter Palik. "Collodiho Pinocchiove dobrodružstvá sú veľmi obšírne, je tam veľmi veľa príbehov, my sme sa snažili vybrať tie najzaujímavejšie a známe, samozrejme, prinášame tam takú vlastnú interpretáciu. Zameriavame sa na témy, ako je pravdovravnosť, tá je dôležitá v dnešnej dobe, a potom sú to medziľudské vzťahy, priateľstvá a vzťah otec a syn, to je pre nás veľká téma," priblížil Palik pre TASR.



Na tvorbe inscenácie s hudbou a pesničkami spolupracoval s výtvarníčkou Naďou Salbotovou a hudobníkom Danielom Špinerom. Účinkujú Jana Bartošová, Jana Štafurová, Peter Creek Orgován, Lukáš Takáč a Kristián Michal Hnát v alternácii s Dávidom Popovičom.



Pravda a lož sú témy neodmysliteľne spojené s hlavným hrdinom Pinokiom. "V dnešnej dobe, keď sa lož stala bežnou súčasťou komunikácie elít, fakty v diskusiách sa bežne prekrúcajú a spoločnosť sa štiepi na základných hodnotových otázkach, je potrebné aj prostredníctvom divadla podporovať rozvoj kritického myslenia," uviedli tvorcovia. Zároveň podľa nich ide o citlivú sondu do sféry detstva a detského prežívania.



Ako ďalej divadlo informovalo, inscenačné postupy využívajú tradičné bábkarské techniky, ale sú vkladané do kontrastu so súčasnými technológiami. Cieľom tejto fúzie je vytvoriť modernú bábkarskú inscenáciu pre celú rodinu, ktorá okrem poučenia a zábavy prinesie aj prvok bábkarského kumštu.