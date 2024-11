Košické biznis fórum prepája podnikateľov, ďalšie bude na Ukrajine

Na snímke druhý zľava hlavný vyjednávač Ukrajiny Taras Kachka a podpredseda vlády SR Peter Kmec počas tlačovej konferencie Slovensko-ukrajinského biznis fóra na tému: Konektivita, spojenie Ukrajiny so SR a EÚ, podpora spoločných projektov v oblasti infraštruktúry, energetiky a cezhraničnej spolupráce v Košiciach 7. novembra 2024. Foto: TASR - František Iván

Košice 7. novembra (TASR) - Podporiť koordináciu a prepojenie medzi podnikateľmi a ďalšími inštitúciami v súvislosti s obnovou Ukrajiny je cieľom Slovensko-ukrajinského biznis fóra, ktoré sa vo štvrtok koná v Košiciach. Ďalšie podobné stretnutie by sa malo uskutočniť na ukrajinskej strane. Snahou vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas-SD) je, aby sa tak stalo ešte pred stretnutím premiérov oboch krajín na Slovensku, ktoré bude na prelome januára a februára budúceho roka." uviedol Kmec pre novinárov.Účasť z Ukrajiny je však podľa neho limitovaná pre vojnu, preto bude nasledovať podobné biznis fórum pod záštitou vicepremiérov oboch krajín na druhej strane hranice." priblížil Kmec.Slovensko sa podľa neho týmto spôsobom pripravuje na vstup do obnovy Ukrajiny aj na investičné možnosti, keď sa vojna v susednej krajine skončí. Vicepremiér poukázal na to, že možnosti budú enormné, keďže Ukrajina má politický záväzok vstúpiť do Európskej únie." povedal.Biznis fórum nadväzuje na stredajšie (6. 11.) rokovanie medzivládnej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ukrajinou v Košiciach. Kmec zopakoval, že priame vlakové spojenie medzi Bratislavou a ukrajinským Kyjevom začne od 15. decembra. Prestup cestujúcich aj s hraničnou kontrolou bude v Čiernej nad Tisou. Vlak by mal premávať na dennej báze.povedal námestník ukrajinskej ministerky hospodárstva Taras Kačka. Spomenul plán rozširovania a modernizácie hraničných priechodov, ako aj zavedenie spoločných hraničných kontrol, čo by malo urýchliť vybavovanie cestujúcich. Túto otázku je však potrebné ešte legislatívne aj politicky doriešiť. Európska komisia je podľa Kačku v tejto veci pozitívne naklonená.povedal Kmec.Presný termín a miesto avizovaného stretnutia premiérov na Slovensku v budúcom roku podľa neho zatiaľ ešte neboli určené.