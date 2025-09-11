< sekcia Regióny
Košické divadlo Thália ponúkne v sezóne kabaret, muzikál i detektívku
Premiérou bude vo februári 2026 muzikál Ženy na pokraji nervového zrútenia, ktorý vznikol podľa rovnomenného filmu Pedra Almodóvara.
Autor TASR
Košice 11. septembra (TASR) - Košické maďarské divadlo Thália začína svoju 56. sezónu, počas ktorej ponúkne viacero premiér a žánrov zahŕňajúcich kabaret, príbeh podľa poviedok Sándora Máraia, bláznivý muzikál i detektívku. Súčasťou predstavení bude aj komédia Woodyho Allena Zahraj to znova, Sam! v podaní Jókaiho Divadla v Komárne. Informovalo o tom vo štvrtok vedenie krajského divadla.
Nová divadelná sezóna Thálie sa ponesie v znamení myšlienky slávneho košického rodáka a spisovateľa Máraiho: „Ale občas počujem čas“. „Táto veta naráža na situáciu, keď sa stane niečo nezvyčajné, niečo neuchopiteľné, ale predsa citeľné,“ uviedlo divadlo.
Ako prvú premiéru uvádza Thália vo štvrtok hudobné kabaretné pásmo. Predstavenie vymyslel, poskladal a režíroval domáci herec Attila Bocsárszky, ktorý je presvedčený, že o tradičný, medzivojnový nostalgický kabaret je záujem a je načase oživiť ho. S pásmom pod názvom Csotrogányné Lepsénynél még megvolt chce divadlo prísť aj do malých dedín a kultúrnych domov.
Druhou premiérou bude raritná kompozícia, ktorú vytvorili podľa Máraiho poviedok z knihy Mágia dramaturg Miklós Forgács a režisér József Czajlik. „Tie príbehy sú aj Máraiovsko-filozoficko hlboké, ale aj absurdno-groteskno zvláštne. Je tam trošku cirkusu, trošku umeleckej zodpovednosti, je tam kopa krásnych viet a množstvo výborných, napätých a zaujímavých situácií,“ priblížil pre TASR Forgács. Divadlo tak vzdáva aj hold košickému rodákovi pri príležitosti jeho 125. výročia narodenia. Pod názvom Box Humana s podtitulom Čo je s tebou, Sándor? uvedú hru 16. októbra.
Ďalšou premiérou bude vo februári 2026 muzikál Ženy na pokraji nervového zrútenia, ktorý vznikol podľa rovnomenného filmu Pedra Almodóvara. Ako režisérka sa prvýkrát v Košiciach predstaví Klaudia Gardenő.
Na apríl budúceho roka divadlo avizuje uvedenie detektívneho príbehu Čudná príhoda so psom uprostred noci. Hru napísanú podľa mysterióznej novely britského autora Marka Haddona režíruje Attila Matusek. Detektívom v nej je 15-ročný autistický chlapec, ktorý popri pátraní, kto zabil susedovho psa, odhaľuje tajomstvo vlastnej rodiny.
