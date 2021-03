Košické divadlo uvedie online premiéru Zimná cesta

Košice 21. marca (TASR) – Štátne divadlo Košice (ŠDKE) uvedie v pondelok (22. 3.) online premiéru záznamu scénického stvárnenia piesňového cyklu Franza Schuberta Zimná cesta (Winterreise). Diváci si ju môžu vychutnať v podaní svetoznámeho slovenského tenoristu Pavla Bršlíka a klaviristu Róberta Pechanca o 20.00 h na portáli navstevnik.online. TASR o tom informovali z divadla.



V roku 1827 sa ocitá Franz Schubert opätovne vo viedenskej nemocnici a začína tam komponovať svoju „Zimnú cestu" - piesňový cyklus na básne Wilhelma Müllera. Trpí na syfilis a zostáva mu ešte 20 mesiacov života. Košické divadlo priblížilo, že vo svojom poslednom roku života píše Schubert, podobne ako Mozart, hlboko inšpirované kompozície. Jeho denník je však stále úsečnejší - izolácia, chlad, popretie života: "Tou cestou musím ísť, z ktorej sa ešte nik nevrátil".



"Winterreise sa absolútne hodí do obdobia koronavírusu, do obdobia prázdnych divadiel, samoty a smútku. Som veľmi rád, že som po rokoch opäť zavítal do Košíc. Bol som tu ešte ako mladý začínajúci spevák. Som rád, že sa celý tento projekt mohol uskutočniť. Myslím si, že Winterreise je jedno skvelé dielo a má aj tú atmosféru, v ktorej sa teraz všetci nachádzame," uviedol Bršlík.



Hoci je košická Zimná cesta súčasťou špeciálnej 'covidovej dramaturgie', diváci pri natáčaní chýbali. "Hrať pred prázdnym hľadiskom, pred kamerami, pred zvukármi, pred všetkou tou technikou je svojím spôsobom väčší stres. Človek nemá odozvu od divákov, tú energiu. Jednoducho nemá pocit toho, že to odovzdáva. Hoci, samozrejme, sa to cez obrazovku odovzdá a sme radi, že dnes už takéto možnosti máme. Lebo keby to bolo sto rokov dozadu, tak by sme asi nemohli robiť vôbec nič," skonštatoval klavirista Pechanec.



Ako ozrejmil riaditeľ Opery ŠDKE Roland Khern Tóth, Schubertova Zimná cesta je existencionálnou výpoveďou mladého muža, ktorý zažíva nešťastnú lásku a vydáva sa na cestu zimnou krajinou. V širšom zmysle je podľa neho aj filozofickým vyjadrením človeka na ceste životom. Nový projekt košického divadla ponúkne divákom hudobný zážitok umocnený aj vizuálne videoartom Bey Kolbašovskej v réžii Antona Korenčiho.