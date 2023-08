Košické električkové trate budú cez noc čistiť, môže to spôsobiť hluk

Košice 20. augusta (TASR) - Od pondelka 21. augusta bude Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) pokračovať v čistení električkových tratí čistiacim mobilným mechanizmom. Špecialistka pre styk s verejnosťou DPMK Vladimíra Bujňáková uviedla, že práce budú prebiehať vždy počas noci až do piatka 25. augusta a čistenie môže spôsobiť hluk.



V noci z pondelka na utorok 22. augusta budú čistiť trasu Aupark - Námestie osloboditeľov - križovatka Kuzmányho - Južná trieda. Nasleduje Križovatka Kuzmányho - Moldavská cesta až po kruhový objazd, v noci zo stredy na štvrtok budú pokračovať smerom na Železníky - Autokemping a na záver to bude trať Amfiteáter - Trieda SNP - Československej armády.



"Čistenie bude prebiehať cca od 22.00 do 04.00 h nasledujúceho dňa. Čistiaci mechanizmus bude spôsobovať hluk, ktorý môže rušiť obyvateľov počas nočného pokoja. Z tohto dôvodu sa vopred ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a zároveň ďakujeme za pochopenie," dodáva Bujňáková.