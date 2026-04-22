Košické filozofické dni ponúkajú prednášky, diskusie a workshopy
Autor TASR
Košice 22. apríla (TASR) - Košické filozofické dni, ktoré ponúkajú prednášky, diskusie a workshopy, sa od stredy do piatku (24. 4.) konajú v Košiciach. Témou 5. ročníka podujatia je Filozofia medzi mierom a vojnou: konflikty, dôvera, nádej. Organizuje ho Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri Slovenskej akadémii vied (SAV).
Trojdňový program začína v stredu o 10.00 h, na úvod vystúpi emeritný profesor domácej katedry filozofie Vladimír Leško s prednáškou, ktorá sa týka filozofie nemeckého filozofa Martina Heideggera aj jeho vzťahu k národnému socializmu.
Súčasťou programu je aj diskusia na tému Nádej v čase kríz: čo nás ešte spája? či workshopy praktickej filozofie alebo k inovatívnym formám vzdelávania filozofie.
Podujatie sa koná na troch miestach - v budovách Minerva a Aristoteles v areáli FF UPJŠ a v priestoroch Artfora na Hlavnej v Košiciach.
