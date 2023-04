Košické Gymnázium Šrobárova otvára program s medzinárodnou maturitou

Košice 25. apríla (TASR) - Na košickom Gymnáziu Šrobárova budú môcť stredoškoláci získať vysvedčenie o medzinárodnej maturitnej skúške v diplomovanom programe International Baccalaureate (IB). V rámci tohto dvojročného programu s anglickým vyučovacím jazykom škola otvára od septembra prvú triedu s 22 žiakmi. Termín na doručenie prihlášok je 15. mája, výberové konanie sa uskutoční 6. júna.



"Absolvent maturuje nie štandardnou slovenskou maturitou, ale ako študenti v USA, Brazílii alebo Číne, ktorí navštevujú IB školu. Získa tak maturitný diplom, ktorý mu otvára dvere naozaj do celého sveta. Pozitívom toho programu je aj to, že žiaci sa môžu profilovať, to znamená, že si sami vyberajú predmety, o ktoré majú záujem," uviedla pre novinárov riaditeľka gymnázia Zlatica Frankovičová. Získaniu autorizácie školy pre program podľa nej predchádzala náročná trojročná príprava. Košické gymnázium je prvou strednou školou na východe Slovenska, ktoré tento program otvára. IB diplom pritom uznávajú všetky svetové univerzity.



"Chceme poskytnúť aj tým najnáročnejším a ambicióznym študentom v našom kraji tie najlepšie študijné podmienky, ktoré budú spĺňať atribúty moderného vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Zároveň sem prichádzajú aj zahraniční investori so svojimi rodinami, pre ktorých je dôležitým momentom pri rozhodnutí presťahovať sa na Slovensko kvalitné vzdelanie pre ich deti s medzinárodným uplatnením," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Ide tak aj o súčasť prípravy kraja na príchod automobilky Volvo a ďalších investorov.



KSK informoval, že ako zriaďovateľ stredných škôl hradí gymnáziu všetky náklady súvisiace s kandidatúrou a autorizáciou programu IB a ročný poplatok vo výške 8300 eur. Podmienky výberového konania a ďalšie informácie možno nájsť na webstránke gymnázia www.srobarka.sk.