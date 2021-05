Košické kino Úsmev privíta divákov v kinosále filmami Chaplina

Košice 21. mája (TASR) – Košické kino Úsmev v piatok privíta vo svojej kinosále prvých divákov po druhej vlne pandémie filmami Charlieho Chaplina. Počas lockdownu sa venovali obnove technického zariadenia či kompletnej rekonštrukcii toaliet, ktorá by počas plnej prevádzky nebola možná. Pre TASR to povedal riaditeľ kina Lukáš Berberich.



Otvoreniu predchádzalo ukončenie niektorých technických zniem, ako aj príprava spojená s dezinfekciou priestorov, vytvorenie programu aspoň na dva týždne vopred a organizačné detaily v súvislosti s personálom.



Počas obmedzení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu premietali online, túto formu spustili ešte vlani počas prvého lockdownu. „Potom sme na jeseň chvíľu fungovali aj v hybridnom režime, teda sme uvádzali aj premietania v kine, ale mali sme aj ponuku online filmov. Od 19. decembra 2020 sme opäť prešli výlučne na online režim. Bolo zaujímavé zoznámiť sa aj s fungovaním online premietaní. Bola to pre nás zaujímavá a nová skúsenosť. Umožnilo nám to aj udržiavať si pravidelný kontakt s publikom,“ uviedol s tým, že záujem o online premietania časom výrazne klesal. Pripisuje to aj tomu, že do online distribúcie sa nedostávalo veľa zaujímavých filmov, ako aj tomu, že diváci mali počas lockdownu veľa iných online aktivít. Naďalej však uvažujú o hybridnom uvádzaním filmov, v ktorom vidia veľký potenciál.



Návštevnosť filmových predstavení v tomto kine sa pred pandémiou pohybovala na úrovni okolo 30.000 divákov ročne. Počas pandémie sa prepadla o polovicu, a to aj vrátane návštevnosti na online premietaní.



Kino Úsmev sa radí medzi tzv. artové kiná. Je jedným z najstarších kín v Košiciach, na budúci rok oslávi 100. výročie od svojho otvorenia. Ako Berberich dodal, dávajú prednosť skôr európskym, českým, slovenským a nezávislým produkciám pred štúdiovými filmami. „Sme festivalovým a repertoárovým kinom," doplnil s tým, že sa venujú aj ďalším aktivitám.



Okrem ďalších protiepidemických opatrení je vstup do kina a pobyt v ňom možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2. Obsadenosť kinosály je možná maximálne na 50 percent z jej kapacity.