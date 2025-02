Košické krajské stredné školy príjmu vyše 7000 prvákov

Košice 3. februára (TASR) - V budúcom školskom roku prijme 63 stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) do prvých ročníkov spolu 7030 žiakov. "Z tohto počtu by malo 1751 žiakov pokračovať v štúdiu na gymnáziách, na ostatné stredné školy poputuje 5279 žiakov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Informoval o tom Úrad KSK.



Popri tom, že kraj dlhodobo eviduje vysoký záujem najmä o štúdium na gymnáziách, vníma rastúci záujem zamestnávateľov o absolventov stredných odborných škôl. "Aj preto som rád, že sa zvyšuje aj záujem žiakov o odborné vzdelávanie, a to najmä v odboroch zameraných na informačné a komunikačné technológie," skonštatoval Trnka.



Ponuka študijných odborov v nasledujúcom školskom roku bude na krajských školách rozšírená o bilingválne štúdium obchodnej akadémie na Strednej odbornej škole (SOŠ) ekonomickej v Spišskej Novej Vsi, odbor autotronik na SOŠ techniky a remesiel v Spišskej Novej Vsi a odbor mechanik - mechatronik na SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci.



Kraj pripomína, že žiaci končiacich ročníkov a 5. ročníka základných škôl sa tentokrát pri voľbe musia rozhodovať o mesiac skôr. Prihlášku na strednú školu je po novom potrebné podať do 20. februára. Deviatak si môže podať prihlášku najviac na štyri stredné školy - dva talentové a dva netalentové odbory. Ôsmaci môžu uviesť maximálne dve bilingválne školy, o ktoré majú záujem. V prípade žiakov 5. ročníka, ktorí chcú nastúpiť na osemročné gymnáziá, je tiež možné podať prihlášku na najviac dve z nich.



KSK pripravila pre ľahšie rozhodovanie žiakov prehľad krajských stredných škôl s informáciami o štúdiu v brožúre Stredná pre teba.



Žiaci si môžu vyberať z 18 gymnázií, 24 stredných odborných škôl, piatich obchodných akadémií, piatich stredných priemyselných škôl, štyroch stredných zdravotníckych škôl, dvoch hotelových akadémií a dvoch konzervatórií. Kraj má ďalej v ponuke aj školu umeleckého priemyslu, jednu strednú športovú a jednu spojenú školu.