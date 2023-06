Košické kúpaliska sa pripravujú na letnú sezónu, vstupné zdražie

Košice 3. júna (TASR) - Košické mestské kúpaliská sa pripravujú na letnú sezónu. Kúpalisko Rumanová plánujú otvoriť 17. júna a kúpalisko Červená hviezda (ČH) o týždeň na to. Obe sú podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefana Ferencza v pomerne vysokom štádiu pripravenosti. Ako pre TASR uviedol, vstupné pre nárast cien zdražie. O koľko, zatiaľ nie je známe.



"Na kúpalisku Rumanová už máme napustené aj bazény a začali sme s úpravou bazénovej vody. Aktuálne sa venujeme úprave zelene, trávnikom a drobným opravám v rámci areálu. Zároveň začíname s prípravou bufetov na prevádzku," spresnil.



Na kúpalisku ČH dokončujú čistenie bazénových telies a začínajú s postupným napúšťaním bazénov. Zároveň realizujú drobné opravy areálu či upravujú plochy v okolí vodnopólového bazéna, ktoré boli dotknuté výstavbou v súvislosti s projektom zastrešenia. Ako pripomenul, minulú sezónu bol z tohto dôvodu vodnopólový bazén uzavretý. "Toto leto bude vodnopólový bazén prístupný v odkrytom stave a od septembra ho prekryjeme nafukovačkou a ostane v prevádzke aj počas zimy," dodal.



V súvislosti so vstupným pripravili analýzu všetkých nákladových položiek a navrhli možnosti nastavenia cien vstupov. "Výsledná podoba cenníka je aktuálne predmetom diskusií s vedením mesta a zverejnená bude až v priebehu júna," uviedol Ferencz. Do úvahy je podľa neho potrebné brať nárast cien základných vstupov za posledné dva roky, keďže sa cena vstupného naposledy upravovala v roku 2021. Odvtedy zaznamenali nárast ceny tepla takmer o 110 percent, elektrickej energie o viac ako 150 percent a minimálnej mzdy o 13 percent. Nárast evidujú aj takmer u všetkých ostatných služieb či materiálových vstupov pre infláciu a zdražovanie na trhu.