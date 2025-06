Košické kúpaliská sú skoro pripravené na letnú sezónu, vstupné zdražie

Košice 6. júna (TASR) - Obe košické mestské kúpaliská sú takmer pripravené na spustenie letnej sezóny. Kúpalisko Rumanová plánujú otvoriť budúcu sobotu (14. 6.), pričom návštevníci budú mať k dispozícii aj väčšiu trávnatú plochu. Kúpalisko Červená hviezda (ČH) chcú otvoriť poslednú júnovú sobotu, teda 28. júna. Ako pre TASR povedal námestník riaditeľa mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefan Ferencz, vstupné oproti vlaňajšku stúpne v priemere o 0,70 eur.



Prípravu kúpalísk na sezónu rozbehli už koncom marca. Podľa jeho slov v súčasnosti čakajú už len na výsledky z regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Plánované otvorenie kúpalísk ešte môže ovplyvniť počasie.



„Čo sa týka noviniek, tento rok rozširujeme areál kúpaliska Rumanová, a to o plochu vyše 1000 štvorcových metrov trávnatej plochy pod stromami. Táto novinka síce nezvýši kapacitu kúpaliska, ale určite zvýši komfort návštevníkov, ktorým takto budeme vedieť ponúknuť väčšiu plochu s prirodzeným tieňom pod stromami. Okrem uvedeného máme v pláne nové atrakcie pre deti,“ uviedol.



V súvislosti s cenníkom pripomenul, že sa tejto téme museli venovať, keďže náklady podľa neho rastú prakticky na všetkých vstupoch. Pripomenul, že hospodárenie uvedených prevádzok bude tento rok výrazne ovplyvnené napríklad aj zmenou DPH. „V našom prípade od 1. januára 2025 narástla z pôvodných desiatich na 23 percent. Prichádzame tak o 13 percent tržieb. Zároveň nám rastú ďalšie náklady súvisiace so mzdami,“ vysvetlil s tým, že náklady sa zvyšujú aj vzhľadom na transakčnú daň.



„Cena jednotlivých lístkov porastie v priemere o 0,70 eura na vstup, čo je nárast približne o 12 percent. Do cien teda premietame iba nárast DPH. Ostatné náklady sme sa rozhodli kryť z vlastných zdrojov,“ doplnil Ferencz.



Vlani obe mestské kúpaliská navštívilo dokopy vyše 75.000 ľudí, čo je takmer o 40 percent viac oproti roku 2023. Sezónu 2024 tak radí medzi tie lepšie a v porovnaní s uplynulými piatimi rokmi za najlepšiu. Ukončili ju v zisku. „Naše investície do kúpalísk mimo sezóny sa hýbu v desiatkach tisíc eur. Ročné náklady na prevádzku a údržbu dosahujú vyše 240.000 eur na jednu prevádzku bez DPH,“ dodal.