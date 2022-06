Košické kúpalisko Rumanova otvorilo sezónu s viacerými novinkami

Košice 18. júna (TASR) - V závere tohto týždňa otvorilo svoje brány aj letné kúpalisko Rumanova v Mestskom parku v Košiciach, ktoré spravuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO). Magistrát na svojej stránke informoval, že pre návštevníkov pripravili viaceré novinky a cena vstupného ostala nezmenená.



Prevádzkovateľ kúpaliska v súčasnosti dokončuje novú relaxačnú zónu s kapacitou 70 ležadiel v podobe kaskádovitej drevenej terasy na streche objektu, pod ktorým je zázemie kúpaliska. Orientovaná bude podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti TEHO Štefana Ferencza na juhozápad smerom k ihrisku v mestskom parku. V súčasnosti pokračujú ešte niektoré stavebné úpravy, otvoriť pre verejnosť by ju chceli na prelome júna a júla.



Ferencz doplnil, že pre návštevníkov sú aktuálne k dispozícii tri vyhrievané bazény s celkovou výmerou takmer 1400 štvorcových metrov a s teplotou 25 až 29 stupňov Celzia. K dispozícii sú aj tri bufety, bezplatná wi-fi alebo skrinky na odkladanie vecí. V priebehu sezóny pribudnú aj nové bezpečnostné skrinky, novinkou je knižnica plná kníh, ktoré si návštevníci môžu voľne požičať. V spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice pribudne na oboch kúpaliskách v správe TEHO.



Až do konca júna bude kúpalisko na Rumanovej otvorené cez pracovné dni od 12. do 19. hodiny, cez víkendy od 9. hodiny. Počas letných prázdnin budú otváracie hodiny každý deň medzi 9. až 19. hodinou.



Sezóna na košickom kúpalisku Červená hviezda odštartuje najneskôr začiatkom letných prázdnin, keď sa dokončia všetky práce po sťahovaní centra pomoci ukrajinským utečencom, ktoré tam v uplynulých troch mesiacoch fungovalo. Radnica informuje, že počas sezóny zostane uzavretý vodnopólový bazén, kde v súčasnosti prebiehajú práce spojené s jeho zastrešením. Neskôr bude možné ho prevádzkovať celoročne a odbremení tak značne vyťaženú mestskú krytú plaváreň. Tá sa má takisto obnoviť a premeniť na národné olympijské centrum plaveckých športov.