Košické kúpalisko Rumanova zatvorili, Červená hviezda je v prevádzke

Košice 2. septembra (TASR) - Mestské kúpalisko Rumanova v nedeľu (1. 9.) ukončilo letnú sezónu. Kúpalisko Červená hviezda (ČH) je z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt pre verejnosť naďalej otvorené. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



Prevádzka ČH pokračuje v letnom režime, otváracie hodiny sú od 9.00 do 19.00 h. "V areáli kúpaliska bude zamedzený prístup k vodnopólovému bazénu z dôvodu prípravy a prekrytia bazéna na zimnú sezónu. Plavecký bazén bude v určených hodinách vymedzený pre plavecké a vodnopólové kluby," dodáva.



Uvedené dve kúpaliská má v správe mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), ktorý si vyhradzuje právo na zmenu režimu na ČH, a to v závislosti od záujmu návštevníkov a vývoja počasia.



Na webovej stránke kúpaliska Rumanova zároveň informuje, že zálohy za permanentky na ranné plávanie budú vyplácané do 13. septembra. "Tohtoročné permanentky nie sú prenosné do roku 2025," pripomína.