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Košické kúpalisko Ryba - Anička odštartuje sezónu v piatok 19. júna
Kúpalisku ešte nedávno podľa mesta hrozil zánik, minulý rok však mestskí poslanci schválili odkúpenie celého areálu s rozlohou 4,06 hektára od spoločnosti Cassoviainvest Credit.
Autor TASR
Košice 13. júna (TASR) - Areál košického kúpaliska Ryba - Anička je dobre pripravený na nasledujúcu letnú sezónu, ktorá tam odštartuje v piatok 19. júna. Zhodli sa na tom zástupcovia vedenia mesta, mestských podnikov, nájomcu a ďalších organizácií, ktorí sa tam zúčastnili na piatkovom (12. 6.) kontrolnom dni. Mesto Košice o tom informuje na svojej webstránke.
Cieľom kontrolného dňa bolo overiť pripravenosť kúpaliska na nápor oddychujúcich Košičanov, skontrolovať hygienické štandardy, upravenosť okolia, príjazdové komunikácie a možnosti občerstvenia. Okrem bežných kontrol venovali pozornosť aj stavu jazierka, na ktorom sa kedysi konali populárne Košické Benátky. Mesto ho zvažuje zveriť do správy Slovenského rybárskeho zväzu. Ten by zaistil opätovné zarybnenie, čo by malo zlepšiť kvalitu a čistotu vody.
Kúpalisku ešte nedávno podľa mesta hrozil zánik, minulý rok však mestskí poslanci schválili odkúpenie celého areálu s rozlohou 4,06 hektára od spoločnosti Cassoviainvest Credit. Areál sa tak po vyše 23 rokoch vrátil späť do vlastníctva mesta. Návštevníci tam aj počas tejto sezóny nájdu plavecký, rekreačný a detský bazén s brodiskom, štyri kurty na plážový volejbal, bufety, prezliekarne a ďalšie možnosti pre aktívny oddych a šport.
„Kúpaliská Rumanova a Červená hviezda boli doposiaľ dve najlepšie kúpaliská v meste, teraz sa k nim pridáva aj Ryba - Anička. Celý areál bude aj naďalej otvorený v tradičnom režime a zároveň vstupné zostáva na rovnakej úrovni ako vlani. Naším cieľom je postupne a vo viacerých etapách premeniť lokalitu Ryba - Anička na moderné športovo-rekreačné centrum. Spracúvame projekt na jeho revitalizáciu, ktorý by mal priniesť modernizáciu areálu, viaceré nové atrakcie a ekologické riešenia. Súčasťou plánovaného komplexu by mal byť aj kultúrno-zábavný Areál Anička. Nezabúdame ani na obľúbený minerálny prameň Gajdovka. Pripravujeme merania výdatnosti prameňov v bývalých Gajdových kúpeľoch. Z výsledkov zistíme, či by bolo možné rozšíriť ich využitie aj na ďalšie oblasti,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček.
„Kúpalisko je kompletne pripravené na otvorenie. Čakáme ešte na definitívne potvrdenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že voda v našich bazénoch spĺňa všetky normy,“ doplnil správca kúpaliska Rastislav Főldeš.
Okrem kúpaliska Ryba - Anička sa budúci víkend spustí aj prevádzka kúpaliska Rumanova v mestskom parku. V sobotu 27. júna je zas naplánované otvorenie tzv. kúpaliska „Čéhačka“.
Cieľom kontrolného dňa bolo overiť pripravenosť kúpaliska na nápor oddychujúcich Košičanov, skontrolovať hygienické štandardy, upravenosť okolia, príjazdové komunikácie a možnosti občerstvenia. Okrem bežných kontrol venovali pozornosť aj stavu jazierka, na ktorom sa kedysi konali populárne Košické Benátky. Mesto ho zvažuje zveriť do správy Slovenského rybárskeho zväzu. Ten by zaistil opätovné zarybnenie, čo by malo zlepšiť kvalitu a čistotu vody.
Kúpalisku ešte nedávno podľa mesta hrozil zánik, minulý rok však mestskí poslanci schválili odkúpenie celého areálu s rozlohou 4,06 hektára od spoločnosti Cassoviainvest Credit. Areál sa tak po vyše 23 rokoch vrátil späť do vlastníctva mesta. Návštevníci tam aj počas tejto sezóny nájdu plavecký, rekreačný a detský bazén s brodiskom, štyri kurty na plážový volejbal, bufety, prezliekarne a ďalšie možnosti pre aktívny oddych a šport.
„Kúpaliská Rumanova a Červená hviezda boli doposiaľ dve najlepšie kúpaliská v meste, teraz sa k nim pridáva aj Ryba - Anička. Celý areál bude aj naďalej otvorený v tradičnom režime a zároveň vstupné zostáva na rovnakej úrovni ako vlani. Naším cieľom je postupne a vo viacerých etapách premeniť lokalitu Ryba - Anička na moderné športovo-rekreačné centrum. Spracúvame projekt na jeho revitalizáciu, ktorý by mal priniesť modernizáciu areálu, viaceré nové atrakcie a ekologické riešenia. Súčasťou plánovaného komplexu by mal byť aj kultúrno-zábavný Areál Anička. Nezabúdame ani na obľúbený minerálny prameň Gajdovka. Pripravujeme merania výdatnosti prameňov v bývalých Gajdových kúpeľoch. Z výsledkov zistíme, či by bolo možné rozšíriť ich využitie aj na ďalšie oblasti,“ povedal košický primátor Jaroslav Polaček.
„Kúpalisko je kompletne pripravené na otvorenie. Čakáme ešte na definitívne potvrdenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že voda v našich bazénoch spĺňa všetky normy,“ doplnil správca kúpaliska Rastislav Főldeš.
Okrem kúpaliska Ryba - Anička sa budúci víkend spustí aj prevádzka kúpaliska Rumanova v mestskom parku. V sobotu 27. júna je zas naplánované otvorenie tzv. kúpaliska „Čéhačka“.