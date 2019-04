Košické kúpalisko Triton nebude otvorené ani v obmedzenom režime

Aktuálny technický stav si vyžaduje rozsiahle opravy.

Košice 24. apríla (TASR) – Kúpalisko Triton, ktoré bolo naposledy pre verejnosť sprístupnené pred dvomi rokmi, nebude v blížiacej sa sezóne otvorené ani v obmedzenom režime. Pre TASR to potvrdil magistrát mesta Košice, ktorý uvažoval o možnosti sprevádzkovať v lete aspoň časť jeho areálu.



„Nebolo by to hospodárne a navyše kvôli nevyhovujúcemu stavu elektrorozvodov by sme nevedeli zaručiť ani bezpečnosť návštevníkov kúpaliska. Rozhodli sme sa radšej hľadať možnosti neustáleho vylepšovania služieb a zázemia pre návštevníkov na oboch súčasných kúpaliskách v správe mestskej spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO)," uviedlo vo svojom stanovisku mesto s tým, že ide o kúpalisko na Rumanovej ulici v Mestskom parku a o kúpalisko Červená hviezda.



Ako pre TASR povedal námestník riaditeľa pre správu majetku a investície TEHO Štefan Ferencz, po opakovanom posúdení stavu spoločnosť skonštatovala, že kúpalisko Triton, v stave v ktorom sa nachádza, nie je spôsobilé na ďalšiu prevádzku a potrebuje komplexnú rekonštrukciu - preto bolo mimo prevádzky aj vlani. „Čiastočná oprava areálu a jeho súčastí je technicky možná, no takéto riešenie by nezabezpečilo efektívnu prevádzku do budúcnosti, avšak bolo by to riešenie pre sprevádzkovanie areálu alebo jeho časti," uviedol s tým, že suma potrebná na čiastkovú opravu, v závislosti od rozsahu, by bola bez toboganov minimálne na úrovni 290.000 eur, no mohla by sa vyšplhať až na sumu 400.000 eur a viac.



Aktuálny technický stav technologických súčastí pre úpravu a filtráciu, ako aj bazénových telies, toboganu, zázemia či samotného areálu si vyžadujú rozsiahle opravy, ktoré by umožnili ich bezpečnú prevádzku v zmysle platných zásad a legislatívy. „Na to, aby bolo toto kúpalisko prevádzkované efektívne a v zmysle dnešných štandardov, bude nevyhnutné realizovať komplexnú rekonštrukciu celého areálu," uviedol Ferencz. Podľa neho ide o časovo náročný proces – najmä pre nevyrovnané vlastnícke vzťahy pozemkov, ale aj financie. Náklad takejto rekonštrukcie odhaduje približne na štyri milióny eur.



Mesto plánuje majetkovo vyrovnať pozemky v areáli kúpaliska. „Majetkové a právne oddelenie magistrátu dostalo za úlohu na najbližšiu poradu primátora predložiť analýzu toho, za akých podmienok môžeme pristúpiť k výkupu pozemkov na kúpalisku, koľko by to trvalo a aká by bola finančná náročnosť," spresnil magistrát. Ako dodal, jeho snahou je, aby sa z Tritonu stalo opäť moderné kúpalisko s rôznymi atrakciami, ktoré by sa stalo obľúbeným miestom na oddych a športové vyžitie sa všetkých vekových kategórií.