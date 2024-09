Košické letisko bude cez víkend dejiskom medzinárodnej leteckej šou

Košice 6. septembra (TASR) - Medzinárodnú leteckú šou ponúkne na košickom letisku počas soboty a nedele (7. - 8. 9.) podujatie Letecké dni Košického kraja 2024. Postupne sa predstavia prúdoví stíhači, špičkoví akrobati, letecké skupiny a vzdušné sily slovenskej armády.



Z leteckých ukážok sa môžu návštevníci tešiť na lietadlá zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Česka, Talianska a Litvy. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK) s tým, že v tomto roku ide o najväčšiu leteckú udalosť na Slovensku. Podujatie pripravil Aeroklub Košice spolu s KSK a organizáciou Košice Región Turizmus.



Premiérovo sa na leteckých dňoch predstaví napríklad stíhačka TS-11 Iskra z Poľska či bývalý majster sveta a Európy v kategórii freestyle Jurgis Kairys z Litvy, ktorý svoje umenie predvedie s lietadlom Su-31. Premiéru čakajú na leteckých dňoch aj Vzdušné sily Ozbrojených síl SR, a to ukážkou lietadla C-27J Spartan. Na nebi sa ukáže aj sovietska stíhačka MIG-15, lietadlá L-29 Delfín, L-39 Albatros, Su-29, Jak-52, Jak-55 či Viper SD-4. Domáca skupina Retro Sky Team napodobní letecké boje z II. svetovej vojny, predvedú sa aj vrtuľníky.



"Teší ma, že história tohto podujatia úspešne pokračuje a že letecké dni každý rok prinášajú na nebo nad Košicami obľúbené lietadlá, ako aj premiérové vystúpenia pilotov a akrobatických skupín zo zahraničia," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že ide o jedno z vrcholných podujatí v Košickom kraji.



Pripravený je aj sprievodný program pre dospelých a deti. Organizátori sa tento rok rozhodli pre spoluprácu s košickou organizáciou Úsmev ako dar a podporia viaceré rodiny, ktoré potrebujú pomoc. "Som rád, že tento rok má podujatie aj podporný charakter a verím, že spolu pomôžeme rodinám, ktoré to veľmi potrebujú. Aj tento ročník podujatia spojí históriu, vášeň pre lietadlá a technický pokrok do jedinečného leteckého predstavenia s krásnou myšlienkou pomoci," uviedol organizátor podujatia Tibor Mačuga.



Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) informoval, že počas víkendu v čase od 8.00 do 17.00 h bude premávať linka číslo 23 v posilnenom 30-minútovom intervale na predĺženej trase medzi zastávkami Staničné námestie, Letisko a Aeroklub. "V úseku Letisko (dočasná zastávka na úrovni terminálu) - Letisko, čerpacia stanica - Aeroklub a späť bude premávať aj kyvadlová doprava podľa potreby," uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.