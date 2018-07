Košické letisko zaznamenalo v 1. polroku nárast cestujúcich o 14,2 %

Pokiaľ ide o letnú sezónu, dovolenkári, ale aj iní cestujúci majú širokú a zaujímavú ponuku kam cestovať z metropoly východu.

Košice 5. júla (TASR) - V 1. polroku 2018 zaznamenalo letisko Košice nárast cestujúcich o 14,2 % v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi vlaňajšieho roka. Dohromady ich privítalo takmer 214.000.



„Júnové výsledky charterovej sezóny sú najlepšie, aké sme kedy mali. Myslíme si, že je to dobrý dôkaz rozvoja nášho trhu a súčasne aj vynikajúci základ pre nový zimný letový poriadok, v ktorom pribudnú dve nové destinácie do Nemecka. Všetci pracovníci aj partneri letiska Košice sa tešia z narastajúceho počtu cestujúcich,“ konštatoval výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Michael Tmej.



V absolútnom vyjadrení ide o nárast o takmer 26.600 cestujúcich v porovnaní s prvou polovicou roka 2017. Dohromady viac ako 186.000 ľudí využilo pravidelné linky z a do Košíc, čo predstavuje zvýšenie o 8,8 %. Počet vybavených cestujúcich na dovolenkových linkách stúpol na viac ako 11.300, teda až o 78,4 %.



Tmej dodal, že pokiaľ ide o letnú sezónu, dovolenkári, ale aj iní cestujúci majú širokú a zaujímavú ponuku kam cestovať z metropoly východu. „Môžu využiť charterové lety do prímorských krajín, akými sú napríklad Turecko, Španielsko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Egypt, Taliansko, Tunis, Chorvátsko alebo Albánsko. Ďalšou možnosťou je cestovať a spoznávať viac než 500 destinácií letecky priamo z Košíc len s jedným prestupom,“ vymenoval riaditeľ. Doplnil, že na webovej stránke www.zkosicdosveta.sk nájdu záujemcovia inšpiráciu na najbližšiu dovolenku do exotických lokalít, či turistických miest v Spojených štátoch.