V Košiciach sú pripravení hľadať riešenia pre reformu samosprávy

Košice 9. októbra (TASR) – Mestské časti (MČ) Košíc sú pripravené hľadať s odborníkmi riešenia pre reformu samosprávy v Košiciach tak, aby fungovala efektívnejšie a optimálnejšie v prospech obyvateľov MČ. Uzniesla sa na tom Rada starostov v reakcii na národný integrovaný reformný plán Moderné a úspešné Slovensko. Starostovia na piatkovej tlačovej konferencii zároveň kritizovali, že o vízii zrušiť MČ s nimi nikto nediskutoval.



„Chceme spolupracovať pri zmene, ktorú vláda chystá,“ povedal predseda Rady starostov Ján Nigut. Podľa jeho slov však treba brať do úvahy, že východné Slovensko sa vyľudňuje, čo si žiada stratégiu toho, ako budú vyzerať osídlenia v budúcnosti. Ako uviedol, reformný plán hovorí len o financiách, ale nie o tom, čo ľudia v daných sídlach potrebujú.



Podľa starostu najpočetnejšej košickej MČ Západ Marcela Vrchotu je potrebné komunikovať aj s Ministerstvom financií SR, ktoré reformný plán predstavilo. „Myslíme si, že táto reforma by sa nemala diať bez toho, aby sa ministerskí úradníci pýtali obyvateľov mesta Košice a ich volených predstaviteľov na ich názor,“ povedal.



Absenciu predchádzajúcej komunikácie označil za zarážajúcu aj Jaroslav Hlinka, predseda regionálneho združenia MČ Košíc v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zároveň starosta MČ Košice-Juh. Podľa jeho slov publikovaný návrh reformy nebol konzultovaný ani so ZMOS. „Celá reforma verejnej správy je definovaná len jednou vetou - že treba zrušiť MČ v Bratislave a v Košiciach. Vo vzťahu k ostatným mestám a obciam sa v tomto reformnom pláne neuvádza nič konkrétne,“ povedal s tým, že to považuje za neseriózne. Dodal však, že reforma verejnej správy je vítaná a žiaduca. Počet MČ by však podľa neho v takom strategickom dokumente, akým je reformný plán, nemal byť len výzvou.



Podľa prezentovaného konceptu reforiem sa má k dátumu komunálnych volieb v novembri 2022 uskutočniť reforma miestnej územnej samosprávy. Jej podstatou je revízia kompetencií podľa veľkosti obce, v dvoch najväčších mestách má priniesť len jednu úroveň riadenia, teda zrušenie MČ Bratislavy a Košíc. Reformu samospráv zdôvodňujú predkladatelia súčasnou rozdrobenosťou a z toho vyplývajúcou neefektívnou správou a financovaním v prostredí samospráv. Čo sa týka Košíc, v minulosti bolo viacero neúspešných pokusov o zlúčenie niektorých MČ. Do úvahy prichádzalo niekoľko modelov s počtom MČ od nula po 15. Aktuálne je v Košiciach 22 MČ, čo je viac, ako má hlavné mesto Bratislava.