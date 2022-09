Košické mestské časti by si mali prilepšiť, schválilo zastupiteľstvo

Košice 9. septembra (TASR) – Dokopy 22 košických mestských častí (MČ) by si malo prilepšiť ďalším zvýšením príjmov z daní z rozpočtu mesta. Na svojom piatkovom rokovaní to odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Primátor Jaroslav Polaček nepotvrdil, či uznesenie podpíše.



Predkladateľ návrhu, poslanec a starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc, zdôvodňuje zvýšenie príjmov pre MČ negatívnym dosahom energetickej krízy a prijatých zákonov. Mesto by podľa neho malo mať na základe odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 5,4 milióna eur, čo je 4,58 percenta. Každá MČ by si mala prilepšiť o 3,85 percenta. Ako pre TASR uviedol, dokopy by si tak mali prerozdeliť zhruba pol milióna eur.



"Iba MČ mesta Košice na Slovensku nemajú výber daní, a tak sme úplne odkázaní na to, čo bolo schválené na začiatku roka. Situácia sa zmenila a potrebujeme to prehodnotiť," spresnil. Za hlasovalo 29 poslancov, proti nebol nikto a zdržali sa dvaja.



Primátor Jaroslav Polaček návrh kritizoval s tým, že podielové dane pre MČ rástli za štyri roky zhruba dvakrát rýchlejšie ako príjem z podielových daní pre mesto Košice. "Neviem si predstaviť, ako toto uznesenie príjme, vyhodnotí a zrealizuje ekonomické oddelenie," povedal s tým, že zo schváleného uznesenia zároveň nie je jasné, koľko peňazí by malo ísť MČ. "Peňazí nie je dosť," povedal v reakcii pre TASR.