Bratislava 30. októbra (TASR) - Košické mestské časti poznajú svojich starostov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.



V košickej Džungli získala stopercentnú podporu starostka Adriana Šebeščáková Balogová. Rovnako stopercentne zvolený bol za starostu Ťahanoviec Ján Nigut. V Starom Meste si Košičania zvolili Igora Petrovčika (59,35 %). V Kavečanoch bude ďalšie štyri roky starostom Martin Balčík (66,45 %) a v mestskej časti Sever František Ténai (46,16 %). Sídlisko Ťahanovce povedie Miloš Ihnát (64,08 %).



V Lorinčíku vyhral Damián Exner (70,30 %), na Luníku IX vyhral Marcel Šaňa (87,36 %) a v mestskej časti Pereš Peter Kavuľa (64,36 %). Košická mestská časť Myslava bude mať za starostu Františka Beera (54,2 %), v Poľove to bude Roland Lacko (42,53 %) a na Sídlisku KVP Ladislav Lörinc (92 %). Daniel Petrík (34,98 %) bude starostom v mestskej časti Šaca a v košickej časti Západ vyhral Marcel Vrchota (46,6 %).



Starostom Dargovských hrdinov bude Dominik Babušík so ziskom 62,47 percenta. Michala Krcha s 89,19 percenta hlasov zvolili za starostu košickej mestskej časti Košická Nová Ves. V Košiciach-Barci bol zvolený Gabriel Krištof, získal 33,02 percenta. Košice-juh povedie Anna Súkeníková (30,87 %) a Krásnu Peter Tomko (79,59 %). So ziskom 66,49 percenta vyhrala v mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová. Časť Vyšné Opátske bude mať na čele Viktora Mikluša (27,43 %). Moniku Puzderovú s 55,26 percenta hlasov zvolili na čelo košických Šebastoviec.