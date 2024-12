Košické mestské časti získali od mesta dodatočných 314.000 eur

Košice 27. decembra (TASR) - Mesto Košice oznámilo, že pokračuje aj v závere roka vo finančnej stabilizácii svojich 22 mestských častí. "Tie ešte pred Vianocami dostali na účty pôvodne neplánované účelové dotácie vo výške 314.092 eur, ktoré môžu použiť pre svoje rozvojové zámery," informoval v piatok košický magistrát.



Mestské časti tieto finančné zdroje získali na základe tretej zmeny rozpočtu na rok 2024, ktorú má na základe nedávno schváleného splnomocnenia mestského zastupiteľstva uskutočniť primátor Jaroslav Polaček.



Podľa magistrátu mestské časti získali v tomto roku priamo na svoju činnosť z rozpočtu mesta platby vo výške 15.179.359 eur. Spolu s účelovými dotáciami, daňou za psa v sume 100.134 eur a poplatkom za rozvoj 934.644 eur tak získajú "rekordných" 16,5 milióna eur. V uplynulom roku to bolo vo všetkých týchto položkách 12.986.348 eur.



"V tomto roku od nás dostali mestské časti o 27 percent viac peňazí než vlani. V absolútnych číslach im mesto Košice poskytlo vyše 3,5 milióna eur navyše," uviedol Polaček.



Mestu sa, naopak, od budúceho roka znížia príjmy od štátu o 17 percent, respektíve 21,5 milióna eur, keďže materské škôly bude od nového roka financovať štát. Okrem toho magistrát pre zvýšenie DPH a ďalšie opatrenia z konsolidačného balíčka očakáva negatívny vplyv na mestský rozpočet vo výške siedmich až desiatich miliónov eur. Primátor však poukazuje na "veľkorysosť" mesta, ktoré napriek tomu plánuje priamo vyplatiť mestským častiam ešte viac peňazí ako v tomto roku.



"V zmysle zmien v štatúte mesta, ktorú starostovia presadili, dostanú naše mestské časti v budúcom roku celkovo 15,6 milióna eur v rámci prerozdelenia podielových daní od štátu. Spolu s polovičným výnosom dane za psa, poplatkom za rozvoj a dodatočnými transfermi by mali mestské časti dostať od nás takmer 17 miliónov eur, čo bude opäť rekordná suma," skonštatoval primátor.



Okrem iného poukázal na to, že mestské časti dostávajú každý rok viac peňazí, hoci mestu a aj im klesajú počty obyvateľov, a teda aj príjmy z podielových daní. "Verím, že tento trend sa nám aj vďaka výstavbe nájomných bytov podarí otočiť a počet obyvateľov mesta bude opäť narastať. Zároveň pre legislatívne zmeny dostaneme opäť menej peňazí od štátu, ktoré potom musíme nahradiť z iných zdrojov alebo čerpaním eurofondov," uviedol Polaček. Na budúci rok sú takto podľa neho naplánované investície v objeme vyše 40 miliónov eur.