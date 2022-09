Košické mestské kúpaliská privítali v lete 61.000 návštevníkov

Košice 20. septembra (TASR) - Takmer o desať percent stúpla oproti vlaňajšku tohtoročná návštevnosť dvoch mestských košických kúpalísk. Podľa mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO), ktoré ich spravuje, k tomu prispeli aj horúčavy. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



"Aj tento rok sa nám podarilo prepísať zopár rekordov. Celkovo naše kúpaliská navštívilo takmer 61.000 návštevníkov, čo je takmer o desatinu viac ako vlani. A to aj napriek kapacitným obmedzeniam, ktoré v tejto sezóne pre prestrešenie vodnopólového bazéna platili na kúpalisku Červená hviezda," povedal námestník riaditeľa TEHO pre ekonomiku Štefan Ferencz. Tohtoročnú sezónu hodnotí pozitívne.



Kúpalisko Rumanová v mestskom parku bolo otvorené od 17. júna do 5. septembra. Tento rok tu privítali viac ako 40.000 návštevníkov. "Je to o 29 percent viac ako pred rokom. Zároveň je toto číslo o 19 percent vyššie ako dlhoročný priemer. V júni sa z pohľadu štatistík prepisovala história, keď kúpalisko navštívilo viac ako 11.500 rekreantov," uvádza mesto.



Sezóna na kúpalisku Červená hviezda trvala pre sťahovanie Centra prvého kontaktu pre utečencov z Ukrajiny kratšie, a to od 1. júla do 30. augusta. Počas dvojmesačnej prevádzky ho navštívilo 20.500 ľudí, čo je o 17 percent menej ako vlani. Dôvodom je podľa Ferencza neskoršie otvorenie a tiež obmedzenie kapacity z 1200 na 800 ľudí pre uvedené stavebné práce na zastrašení vodnopólového bazéna a výstavbu nového zázemia.