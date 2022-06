Košické mestské zastupiteľstvo bude mať rovnaký počet poslancov

Košice 17. júna (TASR) - Obyvatelia Košíc si v jesenných voľbách budú voliť 41 mestských poslancov v 14 volebných obvodoch tak, ako v predchádzajúcich komunálnych voľbách. Schválilo to mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom (16. 6.) rokovaní.



Základnými východiskovými údajmi na účely určenia volebných obvodov je počet obyvateľov v jednotlivých mestských častiach (MČ). Pri celkovom počte obyvateľov 232.355 je priemerný počet obyvateľov na jeden poslanecký mandát 5667,20. Ako pre TASR potvrdil Stanislav Takáč z právneho a legislatívneho referátu mesta Košice, zachované zostáva aj rozčlenenie MČ medzi jednotlivé obvody.



"Budeme informovať aj Košický samosprávny kraj, ktorý bude onedlho schvaľovať volebné obvody na účely regionálnych volieb, keďže tohto roku budú prvýkrát spojené voľby," povedal.



Volebné obvody pre voľby poslancov obecných a krajských zastupiteľstiev, ako aj počet poslancov zastupiteľstiev v nich treba určiť do 20. júla. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti je potrebné do 10. augusta. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.