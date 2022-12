Košické mestské zastupiteľstvo odobrilo zmeny územného plánu

Košice 22. decembra (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo zmeny týkajúce sa územného plánu, čím umožnilo spoločnosti Valaliky Industrial Park pokračovať vo výstavbe priemyselného parku. Pre TASR to povedal primátor mesta Jaroslav Polaček. Na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní MsZ sa zúčastnil aj dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman, ktorý apeloval na poslancov, aby zmeny odobrili.



"Prijali sme také zmeny, aby fabrike v rámci jej ďalších investícií a stavby nestál územný plán mesta Košice v ceste," povedal Polaček. Pripomenul, že mesto má podpísanú investičnú zmluvu, ktorou sa zaviazalo zrealizovať niektoré kroky, a tento bol jedným z nich. "Otvorili sme cestu k tomu, aby industriálny park a samotné Volvo mohlo do Košíc naozaj prísť," dodal.



Hirman rovnako pripomenul, že schválené zmeny boli základnou podmienkou na to, aby v tomto regióne vznikla jedna z kľúčových investícií, ktorá bude ovplyvňovať nasledujúce generácie. "Je to nevyhnutné, aby sem automobilka aj skutočne prišla. Spoločne musíme v nasledujúcich týždňoch, respektíve v prvých dvoch - troch mesiacoch budúceho roka splniť niekoľko zásadných bodov, aby sme Volvo ukotvili v Košickom kraji," povedal s tým, že uvedené zmeny sa týkajú aj transformácie oceliarní.



Ako Polaček spresnil, súvisia s memorandom medzi mestom a spoločnosťou U. S. Steel Košice a jej plánovanou ekologickejšou výrobou železa a modernými technológiami.



Strategický park Valaliky má byť umiestnený na viacerých katastrálnych územiach neďaleko Košíc. Svoj závod tam má vybudovať aj automobilka Volvo. Vzniknúť by tým mali tisíce pracovných miest. V súčasnosti sa okrem iného realizuje stavebná príprava pozemku.