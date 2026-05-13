< sekcia Regióny
Košické mestské zastupiteľstvo rozdelilo dotácie na mládežnícky šport
Celkovo požiadalo o finančnú podporu 157 subjektov.
Autor TASR
Košice 13. mája (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) v utorok (12. 5.) schválilo prerozdelenie tohtoročných dotácií pre mládežnícky šport v celkovej výške 780.000 eur. Z tejto sumy pôjde 280.000 eur na podporu talentov pre 13 futbalových klubov v meste. Najvyššiu dotáciu 67.378 eur získa FC Košice, pre FC Lokomotíva pôjde 45.766 eur a pre FK Galaktik 39.253 eur. Informoval o tom košický magistrát s tým, že oproti vlaňajšku ide o osempercentné navýšenie dotácie.
„Pre kolektívne športy je vyčlenených 210.000 eur, čo je o päť percent navyše v porovnaní s vlaňajškom. Najviac peňazí získajú mladí hokejisti HC Košice, a to 26.663 eur, basketbalistky Young Angels academy majú 21.962 eur a vodnopólové nádeje ŠK Hornets 19.062 eur,“ oznámilo mesto.
Pre individuálne športy je pre tento rok určených 200.000 eur. Najviac z tejto sumy využije Atletický klub Slávia TU, a to 9688 eur, Karate klub Kretovič získa 9625 eur a Atletika Košice 8000 eur.
Zvyšných 90.000 eur pôjde ako dotácia pre 50 športových podujatí v meste. Najvyššia suma vo výške 5900 eur smeruje pre Atletiku Košice na JBL Jump fest 2026, ABCreative dostane na majstrovstvá Európy v 10T štandardných a latinskoamerických tancoch 4900 eur a Klub orientačného behu ATU na Košický trojkráľový beh 4000 eur.
Celkovo požiadalo o finančnú podporu 157 subjektov. Kritériá na prerozdeľovanie dotácií boli podľa vedúceho oddelenia športu a mládeže magistrátu Mária Šveca spracované a prispôsobené podľa financovania športu na národnej úrovni tak, aby boli v súlade so zákonom o športe. Dotáciu dostali všetci žiadatelia s výnimkou piatich subjektov, ktorí nesplnili predpísané náležitosti.
MsZ zároveň odobrilo rozdelenie sumy 40.000 eur pre organizácie, ktoré sa v meste starajú o túlavé, opustené či týrané zvieratá. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov získa 15.500 eur, občianske združenie (OZ) Srdce pre mačky dostane 13.500 eur a OZ Malá farma 11.000 eur.
„Pre kolektívne športy je vyčlenených 210.000 eur, čo je o päť percent navyše v porovnaní s vlaňajškom. Najviac peňazí získajú mladí hokejisti HC Košice, a to 26.663 eur, basketbalistky Young Angels academy majú 21.962 eur a vodnopólové nádeje ŠK Hornets 19.062 eur,“ oznámilo mesto.
Pre individuálne športy je pre tento rok určených 200.000 eur. Najviac z tejto sumy využije Atletický klub Slávia TU, a to 9688 eur, Karate klub Kretovič získa 9625 eur a Atletika Košice 8000 eur.
Zvyšných 90.000 eur pôjde ako dotácia pre 50 športových podujatí v meste. Najvyššia suma vo výške 5900 eur smeruje pre Atletiku Košice na JBL Jump fest 2026, ABCreative dostane na majstrovstvá Európy v 10T štandardných a latinskoamerických tancoch 4900 eur a Klub orientačného behu ATU na Košický trojkráľový beh 4000 eur.
Celkovo požiadalo o finančnú podporu 157 subjektov. Kritériá na prerozdeľovanie dotácií boli podľa vedúceho oddelenia športu a mládeže magistrátu Mária Šveca spracované a prispôsobené podľa financovania športu na národnej úrovni tak, aby boli v súlade so zákonom o športe. Dotáciu dostali všetci žiadatelia s výnimkou piatich subjektov, ktorí nesplnili predpísané náležitosti.
MsZ zároveň odobrilo rozdelenie sumy 40.000 eur pre organizácie, ktoré sa v meste starajú o túlavé, opustené či týrané zvieratá. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov získa 15.500 eur, občianske združenie (OZ) Srdce pre mačky dostane 13.500 eur a OZ Malá farma 11.000 eur.