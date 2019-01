Košické mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu o parkovaní

Podarilo sa nám v prvom rade urobiť to, aby to pre Košičanov, ktorí majú zaplatené rezidentské parkovné u súkromnej spoločnosti, bolo akceptovateľné aj systémom mesta Košic, povedal primátor Polaček.

Košice 31. januára (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) týkajúceho sa plateného parkovania, v zmysle ktorého sa mesto od 1. januára stalo namiesto bratislavskej spoločnosti EEI, s. r. o., výlučným prevádzkovateľom parkovacieho systému v Košiciach. Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, medzi najpodstatnejšie zmeny patrí to, že mesto bude po novom akceptovať parkovacie karty vydané parkovacou firmou, zruší sa prirážka za SMS parkovací lístok a pribudnú aj možnosti úhrady za 30 minút parkovania.



"Podarilo sa nám v prvom rade urobiť to, aby to pre Košičanov, ktorí majú zaplatené rezidentské parkovné u súkromnej spoločnosti, bolo akceptovateľné aj systémom mesta Košice. Ich platby, ich rezidentské karty sú platné, ak boli zakúpené do 31. januára 2019. Od zajtra tie karty, ktoré budú kúpené od súkromnej parkovacej spoločnosti EEI, akceptované nebudú. Štvrtkovým dňom je táto záhada vyriešená," povedal s tým, že novela VZN okrem iného zahŕňa aj menšie úpravy týkajúce sa ťažko zdravotne postihnutých.



Poslanci zmenu VZN, ktorá umožňuje aj bezplatné odstavenie auta na určených miestach počas sobôt, schválili potrebnou trojpätinovou väčšinou. V rozprave odznel aj názor, že pred novelizáciou bude vhodnejšie počkať na právoplatné rozhodnutia súdov. Jedným z argumentov bolo to, že Exekučný súd v Banskej Bystrici vydal poverenie na vykonanie exekúcie voči mestu, ktoré sa týka opatrenia bratislavského okresného súdu prikazujúceho mestu poskytovať parkovacej spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Podľa Polačeka sa mesto aj voči tomuto povereniu odvolá. "Účinky exekučného titulu sú odkladné a ešte nič nehrozí," uviedol. Podľa neho nie je ohrozené ani čerpanie eurofondov zo strany mesta. Naďalej tvrdí, že zmluva medzi mestom a parkovacou firmou je neplatná a VZN považuje za vyšší právny akt ako rozhodnutie bratislavského okresného súdu.



Ako povedala mestská poslankyňa Zuzana Slivenská, prípad jej pripomína miliónovú kauzu známu ako Strelingstav. "Mali sme uzatvorenú zmluvu, ktorá je stále platná, pretože žiadne súdy nevyslovili neplatnosť tejto zmluvy. Naďalej sme boli v zmluvnom vzťahu a my sme prikročili zmenou VZN k tomu, že sme ju začali porušovať. My sme jednostranne vyhlásili, že ju považujeme za neplatnú, a tým ju porušujeme," vysvetlila. Podľa jej slov akékoľvek ďalšie zmeny VZN zo strany mesta sú rizikom vyššej náhrady škody v prospech spoločnosti EEI.



Mesto Košice prevzalo parkovací systém aj napriek nesúhlasu spoločnosti EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Firma je rozhodnutá odísť z Košíc a neprevádzkovať parkovací systém v metropole východu. Ukončenie činnosti podmieňuje korektným ukončením zmluvy vrátane odpredaja parkovacej infraštruktúry za trhových podmienok a kompenzáciou ušlého zisku. Podľa primátora Polačeka kompenzácia za ušlý zisk neprichádza do úvahy. Rokovania medzi mestom a spoločnosťou EEI naďalej pokračujú. "Aj tie naše rokovania hovoria o tom, že sme schopní dohody. Oni tu nechcú zostaň - my ich tu nechceme. Už to je základný prvok dohody. To vyjednávanie má svoj zmysel a hľadáme kompromisy," uzavrel.



Novelizované VZN číslo 157 nadobudne účinnosť od 16. februára.