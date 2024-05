Košické mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet s úpravami

Košice 16. mája (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom stredajšom (15. 5.) mimoriadnom rokovaní schválilo rozpočet na tento rok. Oproti predloženému návrhu ho odobrilo s viacerými zmenami. Primátor Jaroslav Polaček sa nevyjadril, či takúto podobu rozpočtu odobrí svojím podpisom. Podľa neho si to vyžaduje analýzu. Poslanci mu zároveň výrazne obmedzili právomoc nakladania s peniazmi z rozpočtu.



Mesto by malo hospodáriť so sumou takmer 291,4 milióna eur. Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške dvoch miliónov eur. Tradične najviac pôjde do oblasti vzdelávania, a to vyše 131,6 milióna eur. Dopravný podnik mesta Košice má zas dostať rekordný finančný príspevok v celkovej výške 33,9 milióna eur vrátane úhrady straty za služby.



"Rozpočet myslel aj na stravovanie seniorov. Takisto sme sa pokúsili zachovať aspoň nejakú opravu ciest," uviedol Polaček. Peniaze pôjdu i na dofinancovanie rekonštrukcie Slaneckej cesty či na opravu havarijného stavu cesty na Bankov. Súčasťou rozpočtu je tiež úver vo výške jedného milióna eur na projekty a vyvolané investície v súvislosti s príchodom automobilky Volvo.



Poslanci sa dohodli na viacerých úpravách pôvodného návrhu, ktorý pred nich predložilo vedenie mesta. Zahrnuli do neho doplatenie podielových daní za rok 2023 vo výške 1,4 milióna eur. Okrem iného na súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov vyčlenili 600.000 eur.



Naopak, skresali výdavky na opravu dlažby v centre mesta a ubrali zoologickej záhrade či príspevkovej organizácii mesta K13- Košické kultúrne centrá. Výdavky znížili aj čo sa týka správy a prevádzky športovej infraštruktúry, právnych služieb, údržby výpočtovej techniky, poistného i propagácie mesta. V rámci správy magistrátu znížili napríklad položku mzdy o 600.000 eur, čím sa dostala na úroveň 9,3 milióna eur. Ďalšie peniaze ubrali na náhradách PN, odstupnom a rekreačných poukazoch.



"Myslím si, že žiadne zásadné kapitálové výdavky sme nezasiahli. Všetky projekty, ktoré sa týkajú európskych fondov, sú ponechané. Skôr sme siahali na bežné výdavky," povedal pre TASR predseda finančnej komisie MsZ Roman Matoušek. Čo sa týka zníženia výdavkov na mzdy, s tým sa podľa neho musí vysporiadať primátor a magistrát.



"Táto položka je taká vážna, že keby som ju začal realizovať, ako si predstavujú, môžem byť reálne trestne stíhaný. Niektoré ich návrhy sú za hranicou zákonnosti a toto všetko je potrebné zanalyzovať," reagoval primátor, podľa ktorého skupina poslancov ohrozuje fungovanie mesta. Tvrdí tiež, že ak rozpočet nepodpíše, budú ohrozené eurofondy. "Ale ak ho podpíšem, som ohrozený ja," dodal.



Primátor má mať tiež po novom zníženú kompetenciu presúvať finančné prostriedky v rámci rozpočtu, a to do výšky 500.000 eur ročne. "Ak má záujem presúvať iné položky, nech zvolá MsZ. Ak sa ukáže, že tá kompetencia je nízka, môže mu byť navýšená," vysvetlil Matoušek.



Košice sú od januára v rozpočtovom provizóriu, čo je najdlhšie v dejinách tejto samosprávy.