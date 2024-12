Košice schválili zvýšenie poplatku za komunálny odpad

Košice 11. decembra (TASR) - Poplatok za komunálny odpad v Košiciach od nového roka stúpne takmer o 14 percent. Ročný paušálny poplatok na osobu tak dosiahne sumu 65 eur. Pri množstevnom zbere, spravidla v prípade rodinných domov, to bude pri vývoze 120-litrovej nádoby raz za týždeň 307 eur ročne. Tajným hlasovaním to schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom stredajšom rokovaní.



Seniori vo veku od 62 do 65 rokov budú mať po novom namiesto 25-percentnej zľavy nárok na zľavu vo výške 10 percent. Osoby vo veku nad 65 rokov budú mať nárok na 40-percentné zníženie sumy. Doposiaľ to bolo zníženie poplatku o polovicu. Pri ťažko zdravotne postihnutých nárok na zníženie zostáva na úrovni 50 percent.



Mesto argumentuje zvýšenie sadzby zákonnou povinnosťou mať vyrovnané hospodárenie pri nakladaní s komunálnym odpadom. "Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez úpravy sadzieb poplatku za komunálny odpad by predstavoval v roku 2025 stratu vo výške takmer troch miliónov eur," uviedlo mesto v dôvodovej správe.



MsZ rokovalo o rovnakom zvýšení poplatku za komunálny odpad aj 19. novembra. V tajnom hlasovaní ho vtedy poslanci odmietli.



Poplatok za komunálny odpad sa v Košiciach každoročne zvyšoval od roku 2022, keď paušálny poplatok na osobu predstavoval necelých 37 eur ročne a pre rodinné domy išlo o sumu 160 eur. Sadzba v tomto roku predstavuje 57 eur pre obyvateľov sídlisk a 270 eur pre rodinné domy.



Poslanci v stredu zároveň odmietli optimalizáciu služieb v odpadovom hospodárstve s redukciou výkonov o dva milióny eur.