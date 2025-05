Košické múzeum si pripomína výročie konca vojny aj tankom LT vz. 38

Košice 4. mája (TASR) - Osemdesiat rokov od ukončenia druhej svetovej vojny si v nedeľu pripomína celodenným podujatím pre rodiny Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach. Návštevníci sa môžu tešiť na prehliadku spojovacej a vojenskej techniky - vozidiel, zbraní, výstroja a výzbroje či na ukážky uniforiem. „Múzeum exkluzívne odprezentuje jediný pojazdný tank československej výroby - LT vz. 38,“ informovalo VSM.



Ide zároveň o záverečné sprievodné podujatie k výstave #80SNP mapujúcej 80. výročie Slovenského národného povstania vo VSM. Záujemcovia si tak môžu pozrieť túto výstavu aj so sprievodným slovom. Začiatky komentovaných prehliadok sú o 10.00, 13.00 a 16.00 h.



„Na svoje si určite prídu milovníci histórie, pre ktorých je pripravený cyklus prednášok 'Na košickom bojisku 1944 - 1945' s Tomášom Hofírkom a Martinom Grešom. Malí i veľkí sa môžu tešiť i na prezentáciu ľahkého úžitkového automobilu Jeep Willys, nákladného automobilu Chevrolet 67117, obrneného automobilu Tatra vz. 30 a protitankového kanóna model 1937,“ uviedlo VSM. Vonkajšia statická inštalácia vozidiel bude následne sprístupnená pre individuálne prehliadky do 8. mája na nádvorí historickej účelovej budovy na Námestí Maratónu mieru.



Návštevníci si budú môcť pozrieť aj ďalšie aktuálne expozície a výstavy. Okrem najnovšej expozície Cesta za pokladom s podzemným trezorom, ktorý ukrýva Košický zlatý poklad, je to výstava Japonskí samuraji či prechádzka umením gotikou, renesanciou a barokom.



Podujatie a výstavu #80SNP pripravilo VSM v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK), Múzeom SNP, klubmi vojenskej histórie Svoboda a Polom a Slovenským filmovým ústavom.