Košické nemocnice chcú pre zhoršujúcu sa situáciu spolupracovať

Košice 7. októbra (TASR) – Na potrebe vytvoriť karanténne miesto pre zamestnancov nemocníc či zriadení horúcej linky sa zhodli košické nemocnice, ktoré chcú v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu spolupracovať. Stretávať sa plánujú každý týždeň. TASR o tom za Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura (UNLP) Košice informovala Ladislava Šustová.



Generálny riaditeľ UNLP Vladimír Grešš zdôraznil potrebu spoločnej komunikácie nemocníc vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. "UNLP Košice je koncovou nemocnicou pre celý región, chceme preto zabezpečiť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov nielen s ochorením COVID-19, ale aj pre ostatných," povedal. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Detskej fakultnej nemocnice, Východoslovenského onkologického ústavu, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, Nemocnice Agel Košice-Šaca aj Nemocnice sv. Michala-pracoviska v Košiciach. Spoluprácu prisľúbila i Železničná nemocnica.



Horúcou linkou chcú docieliť intenzívnu komunikáciu a spoluprácu epidemiológov a vedenia jednotlivých nemocníc, ako aj spoločné riešenia medicínskych problémov.



Čo sa týka umiestnenia suspektných zamestnancov nemocníc, ktorí čakajú na výsledky testov mimo svojich rodín, vidia niekoľko možností. "Riešili sme aj ubytovne či internáty, no v tejto chvíli to nie je aktuálne, keďže v priestoroch sú stále ubytovaní študenti," uviedla UNLP s tým, že plánujú osloviť aj Košický samosprávny kraj. "Všetko je v štádiu prieskumu ubytovacích kapacít v okolí," dodala.



Podľa prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Pavla Jarčušku, ktorý je zároveň členom konzília epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov SR, nemocnice očakávajú do konca týždňa dvojnásobný nárast pacientov nakazených koronavírusom, pričom rapídne rastie počet infikovaných nad 65 rokov. Tvrdí, že na kliniku často privezú aj pacientov z lokálnych nemocníc bez potrebnej indikácie.



K rýchlejšiemu triedeniu pacientov majú prispieť antigénové testy, ktoré sa používajú pri ich prijatí do nemocnice. UNLP očakáva zásobu niekoľko tisíc kusov takýchto testov najneskôr začiatkom budúceho týždňa. "V našej nemocnici plánujeme na antigénové testovanie vytvoriť odberové tímy, do ktorých by sme zaradili aj študentov 5. a 6. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, samozrejme, pod dohľadom skúseného lekára," doplnil.