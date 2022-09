Košické nemocnice uzavreli memorandum, chcú ním pomôcť pacientom

Košice 12. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice a Nemocnica Agel Košice-Šaca v utorok podpísali memorandum. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, okrem iného aj v oblasti krízového manažmentu pri mimoriadnych udalostiach. TASR o tom informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková.



"Dohodli sme si spoluprácu pri zabezpečení poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, a to podľa dostupných špecializácií. Vychádzať si v ústrety a poskytovať vzájomnú podporu by sme mali predovšetkým v tých medicínskych oblastiach, v ktorých sa naše nemocnice vedia vzájomne dopĺňať," uviedol riaditeľ univerzitnej nemocnice Ľuboslav Beňa.



So šačianskou nemocnicou budú podľa neho spolupracovať najmä čo sa týka pacientov s popáleninami, ale aj pri liečbe geriatrických či dlhodobo chorých pacientov. "UNLP, naopak, vyjde v ústrety v našich špičkových medicínskych oblastiach, ako sú neurochirurgia, traumatológia, cerebrovaskulárne či endoskopické pracovisko, transplantačné oddelenie a ďalšie," vysvetlil.



Riaditeľ nemocnice v Šaci Pavol Rusnák pripomenul, že spolupráca zdravotníckych zariadení sa začala už pred pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá ju však ešte umocnila. "Podpisom memoranda chceme súčinnosť nemocníc prehĺbiť a zároveň rozšíriť o ďalšie oblasti, aby sme v konečnom výsledku dokázali pacientom spoločne poskytovať tú najlepšiu odbornú zdravotnú starostlivosť," povedal.



Obe nemocnice chcú okrem iného úzko spolupracovať v diagnostickej a konziliárnej výpomoci, pri prekladoch pacientov, ale aj pri organizovaní a realizácii stáží pre odborníkov v jednotlivých medicínskych odboroch. "Priestor vidíme aj pri špeciálnych typoch operačných výkonov," doplnil Beňa s tým, že spoluprácou zariadení pomôžu tiež skvalitniť vzdelávací proces medikov.