Košické nemocnice podporujú optimalizáciu siete nemocníc

Košice 29. októbra (TASR) – Košické nemocnice vyjadrili plnú podporu optimalizácii siete nemocníc. Zástupcovia Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice, Detskej fakultnej nemocnice Košice, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, ako aj Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach to uviedli po piatkovom stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). Šéf rezortu im zároveň poďakoval za zvládanie pandémie nového koronavírusu.



Generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik za uvedené nemocnice povedal, že tak ako hovorí minister, výsledkom reformy má byť skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v koncových nemocniciach po personálnej stránke, ako aj v oblasti materiálno-technického vybavenia. „Má to viac-menej slúžiť na optimalizáciu nielen siete, ale aj personálneho stavu v rámci zdravotníctva ako takého,“ uviedol.



Lengvarský plánuje pokračovať v diskusiách o reforme zdravotníctva s ďalšími nemocnicami. Podľa jeho slov sa dá čo najlepšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti dosiahnuť len centralizáciou. „Cieľ, ktorý sme si v reforme stanovili, je správny. Je otázkou, ako rýchlo a akým spôsobom sa k nemu dostaneme. Budeme ďalej diskutovať so všetkými partnermi a budeme sa snažiť nájsť optimálnu cestu tak, aby mal pacient garantovanú kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorá prináleží 21. storočiu,“ uviedol s tým, že UNLP by sa mala po optimalizácii špecializovať na vysokoodborné výkony a náročnejšiu zdravotnú starostlivosť.



Zopakoval, že žiadna nemocnica sa nebude rušiť. „Budú sa transformovať na služby, ktoré sú v tomto regióne potrebné, aby dosahovali patričnú kvalitu. Špecializovaná ambulantná starostlivosť bude naďalej poskytovaná v nemocniciach akéhokoľvek typu,“ dodal s tým, že optimalizácia bude buď riadená, alebo k nej dôjde neriadene, a to v dôsledku odchodu ľudských zdrojov, čo sa deje už niekoľko rokov.



V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu pripomenul, že Košický a Prešovský kraj patria v súčasnosti k tým najpostihnutejším. Ocenil, že napriek počtu pacientov s ochorením COVID-19 je poskytovanie takzvanej bielej medicíny v neobmedzenom režime. „Pacienti, ktorí potrebujú štandardnú zdravotnú starostlivosť, nie sú odsúvaní,“ povedal Lengvarský.







Vláda schválila reformu zdravotníctva 29. septembra. Nemocnice sa majú rozdeliť na viacero úrovní. Zoznam nemocníc však zatiaľ známy nie je. Prvé reálne zmeny v praxi sa majú začať realizovať od roku 2024. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Stretla sa aj s kritikou, vznikli tiež petície vyjadrujúce nesúhlas s transformáciou niektorých nemocníc.