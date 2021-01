Košické oceliarne U. S. Steel chcú testovať aj budúci týždeň

Košice 9. januára (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel chcú pokračovať v testovaní ľudí na ochorenie COVID-19 aj počas celého budúceho týždňa. TASR o tom informoval hovorca podniku Ján Bača.



Testovacie miesto v areáli U. S. Steel začalo pracovať v rámci celomestského víkendového testovania ako prvé v piatok (8. 1.) už od 13.30 h, aby podľa slov hovorcu stihli koniec rannej zmeny. Počas tohto dňa otestovali v areáli podniku 504 ľudí. „Prichádzali aj príbuzní našich zamestnancov a obyvatelia Šace. Pozitívne testovaných bolo desať. Vďaka zdravotníkom a dobrovoľníkom z radov zamestnancov sme začali v sobotu testovať už od 7.00 h, aby to mohli využiť tí, ktorí prichádzali z nočnej zmeny,“ doplnil Bača.



Verejné testovacie miesto v U. S. Steel bude fungovať od 7.00 do 19.00 h až do utorka (12. 1.). Ako dodal hovorca, po dohode s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) majú v úmysle pokračovať aj počas celého budúceho týždňa tak, aby túto možnosť mali všetci, ktorí pracujú v hutníckej fabrike vrátane ich príbuzných, a tiež obyvatelia Košíc.