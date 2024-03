Košické piatkové mimoriadne rokovanie MsZ nebolo uznášaniaschopné

Košice 22. marca (TASR) - Piatkové mimoriadne rokovanie košického mestského zastupiteľstva (MsZ) sa nekonalo, nebolo uznášaniaschopné. Zo 41 poslancov sa ich prezentovalo 18. Opäť by sa mali zísť v stredu (27. 3.).



Primátor Košíc Jaroslav Polaček zvolal neplánované rokovanie s dvoma bodmi programu, a to zrušenie uznesení, na základe ktorých má mesto doplatiť mestským častiam (MČ) podielové dane vo výške 1,4 milióna eur a pokračovanie prerušeného rokovania o Cenách mesta. Pri zrušení uvedených uznesení sa odvolával na rozhodnutie krajskej prokuratúry, podľa ktorej zmenou programového rozpočtu v závere vlaňajška neporušil zákon, ako aj na potrebu venovať sa rozpočtu na tento rok.



Primátor považuje neúčasť nadpolovičnej väčšiny poslancov na piatkovom rokovaní za politikárčenie. "Odmietajú stanovisko krajskej prokuratúry," reagoval pre TASR.



Mestský poslanec a starosta MČ Západ Marcel Vrchota ešte predtým označil zvolanie takéhoto mimoriadneho MsZ za "teátro". Nevidel v tom zmysel, keďže sa na ňom nemalo rokovať o rozpočte mesta na tento rok. Poslanci rokovanie o ňom prerušili 12. marca, pričom schválili jeho pokračovanie 26. marca na mimoriadnom rokovaní.



Uznesenie s uvedeným termínom podľa primátora nie je vykonateľné. O rozpočte sa nebude rokovať ani budúci týždeň. Program stredajšieho mimoriadneho MsZ bude rovnaký ako v piatok. "Nemyslím si, že máme pred verejnosťou diskutovať a meniť veci v rozpočte, ktoré nie sú dopredu prerokované," uviedol Polaček s tým, že nezasadala ani finančná komisia. Mesto tak bude v najbližších dňoch naďalej v rozpočtovom provizóriu.



Mesto Košice krátilo niektorým MČ podielové dane od septembra do decembra 2023. Uznesenie MsZ, na základe ktorého im mesto malo tieto peniaze doplatiť, primátor podpísal. Koncom roka však zrealizoval zmenu rozpočtu a uvedená suma MČ nebola vyplatená. Sedem MČ v tejto súvislosti podalo podnet na prokuratúru. Následne MsZ opäť prijalo uznesenie na doplatenie danej sumy. Primátor toto uznesenie nepodpísal, no poslanci napokon v marci jeho veto prelomili, čím sa stalo platným. Krajská prokuratúra Košice v uplynulých dňoch dospela k záveru, že postupom primátora, vykonaním tretej zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023, nebol porušený žiadny všeobecne záväzný právny predpis.