Košické sídlisko pripravuje rekonštrukciu fontány a námestia

Košice 11. augusta (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP pripravuje verejné obstarávanie (VO) na komplexnú rekonštrukciu fontány spolu s priľahlým námestím. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MČ Ivana Palaiová. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške takmer 2,8 milióna eur bez DPH. Pripomenula, že MČ v súvislosti s týmto projektom dosiahla v uplynulom období dôležitý míľnik.



"Kooperačná rada územia mestského rozvoja mesta Košice schválila projekt, ktorý podáme na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, kde prejde formálnou kontrolou. Ak všetko dopadne dobre, vyhlásime VO a v budúcom roku by sa mohli začať stavebné práce," spresnila s tým, že trvať by mohli zhruba 18 mesiacov.



Ide o jedinú fontánu na Sídlisku KVP. V uplynulých rokoch nefungovala. Priľahlé námestie je ohraničené ulicami Zombova, Bauerova a Čordákova. Podľa predbežného oznámenia k VO zverejneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie by práce mali okrem obnovy samotnej fontány zahŕňať aj pódium, dažďovú záhradu, dizajnové osvetlenie či pobytové schody.



"Mnohí obyvatelia považujú túto lokalitu za srdce, teda akoby centrum sídliska. Projekt počíta s revitalizáciou celkovo 16.000 metrov štvorcových priestoru, pričom by tu malo pribudnúť viac zelene, lavičiek a podobne, čím by vznikol dôstojný priestor na rôzne kultúrne podujatia," dodala Palaiová.



Podľa jej slov MČ konzultuje projekt aj s ochranármi, keďže ide o jednu z fontán, kde sa zabývali chránené ropuchy zelené.