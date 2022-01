Košické reštaurácie evidujú menej hostí

Košice 12. januára (TASR) – Od možnosti opätovného otvorenia gastroprevádzok v režime OP evidujú košické reštaurácie menej hostí ako inokedy. Pre TASR to povedal predseda komory reštaurácií Oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice – Turizmus, Visit Košice Peter Škripko. Vlaňajšok označil za najhorší rok, odkedy podniká v gastrosektore.



„Chodí oveľa menej ľudí, ako by aj vzhľadom na opatrenia mohlo chodiť. Aj niektorí očkovaní sa boja prísť,“ uviedol. Nevie o tom, že by reštaurácie na kontrolu zákazníkov používali skenery QR kódov covid preukazov, robia to prevažne manuálne. Zmenu neplánuje ani v Pivovari Hostinec. „Rovnako vidíme len dátum očkovania, meno. Nie je tam fotka a nemáme ani právo požadovať občiansky preukaz. Je to však stále lepšie, hostia si zrejme zvykli. Potvrdenia už sami ukazujú, nemusíme ich vyzývať. Je to príjemnejšie aj pre nás. Zároveň chodí menej ľudí, ktorí k tomu majú rôzne poznámky, akoby už tie emócie vybili,“ skonštatoval.



Minulý rok mali podľa jeho slov košické reštaurácie menšie obraty ako v roku 2020 a boli v nemalej miere stratové. Kým celý vlaňajšok označil za najhorší, letnú sezón roku 2020 považuje za najlepšiu. „Prvá vlna bola veľmi krátka, Slováci necestovali do zahraničia. Všetci v Košiciach sme to cítili, mali sme veľmi veľa hostí z iných miest. To, čo sme zarobili v lete, nám vtedy pomohlo prežiť zimu,“ vysvetlil Škripko.



Zatvorenie gastroprevádzok v posledných týždňoch vlaňajšieho roka bolo podľa neho nezmyselné. Pripomenul, že ide o jedno z najziskovejších období v gastrosektore. „Vtedy, keď sme mohli niečo zarobiť, tak sme museli zavrieť. Nikto z nás si nemyslí, že počet ľudí s ochorením COVID-19 začal klesať preto, že reštaurácie boli zatvorené,“ povedal s tým, že každé zatvorenie a otvorenie sprevádza množstvo úkonov, či už vzhľadom na úväzky zamestnancov, či zásoby potravín.



Ako tvrdí, prevádzkovatelia nie sú spokojní s manažovaním pandémie a samotnej podpory pre gastrosektor. „Je tu chaos, stále sa menia pravidlá. Nikde v Európskej únii nedopadli ako my. Podnikáme roky, zamestnávame ľudí, platíme dane. Zaslúžime si odškodnenie - aspoň také, aby sme neboli na nule a nemuseli sa viac zadlžovať,“ dodal Škripko.