Košické rozprávkové Vianoce odštartujú 1. decembra, trhy o 2 dni skôr

Košice 18. novembra (TASR) - Vianočné trhy v centre Košíc sa tento rok začnú v piatok 29. novembra. Košické rozprávkové Vianoce odštartujú o dva dni na to, teda 1. decembra. Podľa vedenia mesta bude ich program v porovnaní s tým vlaňajším atraktívnejší.



Vianočné trhy potrvajú do konca roka. Dokopy 46 predajných stánkov bude otvorených denne od 9.00 h s výnimkou 24. a 25. decembra. Magistrát pripomína, že okrem iného pribudne aj viac zberných košov na separovaný odpad, jedlá a nápoje budú podávané v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z recyklovaných obalov. Chýbať nebude ani stánok s takzvaným primátorským punčom, výťažok z neho poputuje medzi vybrané občianske združenia.



Na Košické rozprávkové Vianoce bolo z mestského rozpočtu vyčlenených 55.000 eur, pričom k ich realizácii prispeli aj sponzori. Sériu podujatí slávnostne odštartujú v prvú adventnú nedeľu rozsvietením výzdoby vrátane vianočného stromčeka, ako aj tanečnou a hudobnou šou.



"Program ponúkneme v zásade každý jeden deň od 17.00 do 19.00 h, niekedy trošku dlhšie. Následne na to bude programová štruktúra pokračovať Vianočným rádiom, tak ako každý rok. Minulý rok sme napríklad vynechali vianočný koncert a viacero atraktívnych a sprievodných podujatí. Nemali sme žiadneho 'áčkového' interpreta. Tento rok sa k tomu čiastočne, ale veľmi skromne, vraciame," spresnil vedúci referátu kultúry Richard Herrgott s tým, že vystúpia napríklad Pavol Hammel, Juraj Burian, Samuel Tomeček a ďalší.



Primátor Jaroslav Polaček dodal, že priestor pri Immaculate bude počas predvianočného obdobia vyzerať inak ako predchádzajúce roky. "Je to spôsobené aj tým, že Dolná brána je v rekonštrukcii, čiže všetko presúvame sem," doplnil. Pri pódiu pri Immaculate bude po novom aj drevený betlehem.



Okrem Hlavnej budú vyzdobené aj ulice Biela, Uršulínska, Františkánska a Univerzitná. Návštevníkov tak budú navigovať do Mestského parku, kde by mala byť od začiatku decembra do konca jarných prázdnin v prevádzke ľadová plocha. Oproti klzisku má opäť vyrásť rozsvietené rozprávkové mestečko Rozprávkovo a v centre mesta nebude ani tento rok chýbať vyhliadkový kolotoč známy ako Košické oko.



Čo sa týka Silvestra, mesto ponúkne namiesto klasického ohňostroja jeho virtuálnu podobu. Pôjde o šou na svetelnej obrazovke vyskladanú zo záberov z predchádzajúcich ohňostrojov. Pripravená bude aj veľká hudobná párty roka. Bližšie informácie o programe sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice.