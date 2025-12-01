< sekcia Regióny
Košické rozprávkové Vianoce odštartovali rozsvietením stromčeka
Dominantou vianočnej výzdoby v historickom centre Košíc je 16 metrov vysoká jedľa biela, na ktorej je približne 2000 metrov dlhá svetelná reťaz so žiariacim efektom.
Autor TASR
Košice 1. decembra (TASR) - Rozsvietením vianočného stromčeka v centre mesta sa v pondelok večer oficiálne začal 31. ročník Košických rozprávkových Vianoc. Okrem vianočných trhov na Hlavnej ulici prinášajú aj sériu podujatí.
Dominantou vianočnej výzdoby v historickom centre Košíc je 16 metrov vysoká jedľa biela, na ktorej je približne 2000 metrov dlhá svetelná reťaz so žiariacim efektom. Jej výzdobu dopĺňa aj 14.000 úsporných LED svetelných bodov, ktoré ju skrášľujú nielen počas tmy, ale aj cez deň. V pondelok večer sa tiež rozsvietili priľahké ulice či svetelná inštalácia na rozprávkové motívy v Mestskom parku známa ako Rozprávkovo.
Otváracia tanečná a hudobná šou odštartovala i vianočné trhy v centre mesta, ktoré pozostávajú približne z 50 stánkov. „Vianočné stánky s vareným vínom, medovinou, vynikajúcim jedlom, vianočnými grilovanými špecialitami, vianočným pečivom, cukrovinkami, obohatené o krásne ručne vyrábané vianočné darčekové predmety, sú na Hlavnej otvorené denne od 11.00 h,“ uviedlo mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že ich oficiálna prevádzka bude počas celého decembra s výnimkou prestávky 24. a 25. decembra.
Vianočné hudobné, spevácke či tanečné vystúpenia na pódiu vedľa stromčeka budú každý deň do 23. decembra od 17.00 do 19.00 h. Podrobný program Košických rozprávkových Vianoc je zverejnený na webovej stránke mesta Košice.
