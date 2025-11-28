< sekcia Regióny
Košické rozprávkové Vianoce štartujú v pondelok
Oficiálna prevádzka približne 50 stánkov bude od 11.00 h počas celého decembra s výnimkou prestávky 24. a 25. decembra.
Autor TASR
Košice 28. novembra (TASR) - Vianočné trhy na Hlavnej ulici v Košiciach sú od piatka v takzvanej testovacej prevádzke. Naplno sa rozbehnú v pondelok (1. 12.), keď mesto slávnostným rozsvietením vianočnej výzdoby vrátane stromčeka odštartuje 31. ročník Košických rozprávkových Vianoc. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Oficiálna prevádzka približne 50 stánkov bude od 11.00 h počas celého decembra s výnimkou prestávky 24. a 25. decembra. Vianočné trhy sa definitívne skončia 6. januára. Novinkou bude 50 metrov stolov umiestnených medzi stánkami nad prekrytým potôčikom. Jedlá a nápoje budú podávané v jednorazových nenávratných recyklovaných obaloch, pričom pribudne aj viac zberných košov na triedený odpad. Primátorský punč budú premiérovo čapovať do Silvestra. Výťažok z neho poputuje vybraným charitatívnym organizáciám.
„Celkovo nás počas celého decembra čaká v centre mesta naozaj bohatý program, ktorý nás spoločne prevedie až k najkrajším sviatkom roka. Máme pripravené aj viaceré novinky týkajúce sa vylepšenia osvetlenia v centre mesta alebo zatraktívnenia a doplnenia figúrok v krajine Rozprávkovo v Mestskom parku,“ povedal Polaček.
Šéf oddelenia kultúry na košickom magistráte Richard Herrgott dodal, že po prvýkrát bude hosťom otváracej šou zahraničný interpret - Modern Talking reloaded. Vianočné programy budú na Hlavnej ulici od 17.00 do 19.00 h. Spomedzi známejších umelcov vystúpia napríklad Kiss My Ex, Peter Stašák, Tomáš Oravec so skupinou Cimbalowica, Lobo, The Backwards a ďalší.
Ani tento rok nebude chýbať vyhliadkový kolotoč známy ako Košické oko spolu s benátskym kolotočom a veľkou šmýkačkou pre deti. Ich prevádzku spúšťajú v piatok. Ľadovú plochu plánujú uviesť do prevádzky 5. decembra. Na Silvestra pripravuje mesto hudobnú párty s virtuálnym ohňostrojom.
Celkový rozpočet Košických rozprávkových Vianoc dosahuje viac ako 80.000 eur. Okrem mestského rozpočtu sa na ich financovaní podieľajú aj sponzori. Polaček predpokladá, že výdavky mesta vo veľkej miere vykryjú príjmy z kolotočov či prenájmu stánkov.
