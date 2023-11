Košické rozprávkové Vianoce vrátane trhov odštartujú v piatok

Košice 27. novembra (TASR) - Program Košických rozprávkových Vianoc odštartuje tento rok skôr, ako po minulé roky. Vianočné trhy i rozsvietenie výzdoby vrátane vianočného stromčeka na Hlavnej ulici je naplánované na piatok (1. 12.) o 17.00 h. Informovalo o tom vedenie mesta na tlačovej konferencii.



Čo sa týka vianočných trhov, tie bude tvoriť 46 predajných stánkov. Tradične bude ich súčasťou Primátorský punč, ktorý budú čapovať medzi 16.00 až 20.00 h. "Vždy myslíme na to, aby výťažok putoval rôznym charitatívnym organizáciám. Košice sú jediné mesto, ktoré si z výťažku nenechajú ani cent. Vyzbierané financie si medzi sebou rozdelia občianske združenia Svetielko pomoci, BotaniKE, Parkinson Slovensko a Košické sovičky," uviedla námestníčka primátora Lucia Gurbáľová.



V rámci vianočnej výzdoby bude na Hlavnej ulici inštalovaných 150 svetelných ozdôb. Osvetlený bude aj takzvaný most lásky, spájajúci Mlynskú ulicu s Mestským parkom. Zároveň budú v Mestskom parku opäť svetelné inštalácie na motívy najznámejších slovenských rozprávok. "V Mestskom parku by od Mikuláša mala byť pre fanúšikov korčuľovania a amatérske partie hokejistov v prevádzke aj ľadová plocha," dodáva mesto na svojej webovej stránke.



Chýbať nebude ani svetelný zvon pri Dolnej bráne, kde bude od nedele (3. 12.) vysvietený ručne vyrezávaný Betlehem. "Zároveň tam 'Koledníci z Hlavnej' budú počas všetkých adventných nedieľ prezentovať vianočné koledy," spresnil magistrát. Na južnom konci Hlavnej ulice bude umiestnený vyhliadkový kolotoč známy ako Košické oko.



"Program 28. ročníka Košických rozprávkových Vianoc sme sa snažili aj napriek zložitej finančnej situácii nastaviť tak, aby si návštevníci mohli odniesť také zážitky, na aké boli dlhé roky zvyknutí," uviedol šéf oddelenia kultúry magistrátu Richard Herrgott s tým, že celkový rozpočet Košických rozprávkových Vianoc predstavuje rovnako ako po minulé roky sumu zhruba 50.000 eur.



"Oproti minulosti bude o niečo menej účinkujúcich, no vynahradia to napríklad hostia v našom Vianočnom zážitkovom rádiu, ktoré bude vysielať na Hlavnej. Z finančných dôvodov sme sa rozhodli, že namiesto Detského Silvestra budeme programy pre deti postupne dávkovať až do Vianoc," spresnil.



Klasický ohňostroj na Silvestra nebude. Namiesto toho premiérovo chystajú jeho virtuálnu podobu. Má ísť o šou na svetelnej obrazovke vyskladanú zo záberov z predchádzajúcich ohňostrojov.