Košické sídlisko KVP je čistejšie, dokazuje menej vyzbieraného odpadu

Košice 2. apríla (TASR) - Košické Sídlisko KVP je čistejšie ako v minulosti, tvrdí to mestská časť (MČ). Argumentuje najmä množstvom vyzbieraného odpadu v rámci dobrovoľníckej akcie Deň čistého KVP. Kým pred štyrmi rokmi vyzbierali viac ako 200 vriec odpadu, počas sobotňajšej (1. 4.) akcie ich bolo 60. TASR o tom informovala hovorkyňa MČ Ivana Palaiová.



Na tradičnej akcii, ktorú zorganizovala MČ, sa zúčastnilo približne 90 ľudí, ktorí boli rozdelení do deviatich skupín. Vyčistili napríklad autobusové zastávky, lokalitu pod mostom na Moskovskej triede, les smerom na Čičky, okolie fontány, ale aj okrajové časti sídliska. Medzi odpadkami sa našli aj staré kusy nábytku, ako gauč, vstupné dvere, či rôzne druhy oblečenia.



Samospráva pripisuje výrazné zníženie počtu vyzbieraného odpadu najmä činnosti sociálneho podniku a aktivačných pracovníkov, ktorých zamestnáva. "Samozrejme, stále je čo zlepšovať, práce je vždy dosť, no teší nás, že sídlisko je z roka na rok čistejšie. Naši pracovníci sú denne v teréne a operatívne riešia úlohy spojené s čistotou a údržbou nášho sídliska. Sme radi, že to vidieť," dodala.



Podľa jej slov táto dobrovoľnícka akcia na Sídlisku KVP už nie je len o samotnom upratovaní, ale rozvíja aj komunitný charakter. "Svedčí o tom počet ľudí, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu prišli zveľadiť naše sídlisko, ale rovnako sa aj porozprávali a užili si spoločný čas," doplnila Palaiová s tým, že ich záujem o takéto aktivity teší a plánujú v nich pokračovať aj naďalej.