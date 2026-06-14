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Košické sídlisko KVP ovládnu streetartoví umelci
Do soboty 20. júna budú umelci zo Slovenska aj zahraničia skrášľovať fasády budov na sídlisku muralmi a streetartovými dielami.
Autor TASR
Košice 14. júna (TASR) - V košickej mestskej časti Košice - Sídlisko KVP (MČ KVP) sa v nedeľu začína tretí ročník streetartového festivalu Creative Streets. Otvorí ho kreatívny workshop pre širokú verejnosť o 14.00 h pri výmenníku na Starozagorskej. Deti i dospelých do tajov streetartu zasvätí jeden z umelcov a na stene výmenníka si sami skúsia techniku sprejovania. TASR o tom informoval špecialista pre marketing a PR MČ KVP Viktor Wurm.
Do soboty 20. júna budú umelci zo Slovenska aj zahraničia skrášľovať fasády budov na sídlisku muralmi a streetartovými dielami, ktoré podľa Wurma prinesú trvalú hodnotu pre celé okolie. Novú tvár dostanú viaceré výmenníky - na uliciach Cottbuská, Zombova, Čordákova, Wuppertalská, Dénešova a Starozagorská - a aj štítová stena bytového domu na Bauerovej.
„Verejný priestor netvoria len cesty, chodníky či zeleň, ale aj vertikálne stavby. Práve ich vzhľad do značnej miery definuje to, ako sa na danom mieste cítime. Sme radi, že filozofiu skrášľovania sídliska takouto jedinečnou formou podporujú aj samotní obyvatelia KVP, ktorým patrí nielen celý verejný priestor, ale aj fasády konkrétnych bytoviek,“ povedal starosta MČ KVP Ladislav Lörinc.
Creative Streets aj v tomto roku organizuje občianske združenie (OZ) Zelená budúcnosť 2030. „Naším cieľom je kultivovať verejný priestor, prinášať moderné ulice a premieňať ponuré, niekedy aj schátrané fasády budov na galériu pod holým nebom. Veľmi si ceníme neutíchajúcu podporu mestskej časti KVP, vďaka ktorej môžu už po tretíkrát umelci pretaviť tieto naše myšlienky do reality,“ uviedlo OZ.
Podujatie je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.
Do soboty 20. júna budú umelci zo Slovenska aj zahraničia skrášľovať fasády budov na sídlisku muralmi a streetartovými dielami, ktoré podľa Wurma prinesú trvalú hodnotu pre celé okolie. Novú tvár dostanú viaceré výmenníky - na uliciach Cottbuská, Zombova, Čordákova, Wuppertalská, Dénešova a Starozagorská - a aj štítová stena bytového domu na Bauerovej.
„Verejný priestor netvoria len cesty, chodníky či zeleň, ale aj vertikálne stavby. Práve ich vzhľad do značnej miery definuje to, ako sa na danom mieste cítime. Sme radi, že filozofiu skrášľovania sídliska takouto jedinečnou formou podporujú aj samotní obyvatelia KVP, ktorým patrí nielen celý verejný priestor, ale aj fasády konkrétnych bytoviek,“ povedal starosta MČ KVP Ladislav Lörinc.
Creative Streets aj v tomto roku organizuje občianske združenie (OZ) Zelená budúcnosť 2030. „Naším cieľom je kultivovať verejný priestor, prinášať moderné ulice a premieňať ponuré, niekedy aj schátrané fasády budov na galériu pod holým nebom. Veľmi si ceníme neutíchajúcu podporu mestskej časti KVP, vďaka ktorej môžu už po tretíkrát umelci pretaviť tieto naše myšlienky do reality,“ uviedlo OZ.
Podujatie je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.