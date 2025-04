Košické sídlisko KVP pokračuje v príprave obnovy trhoviska

Košice 4. apríla (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP pokračuje v príprave obnovy trhoviska na Moskovskej triede. Ako informuje na sociálnej sieti, zhotoviteľ v uplynulých dňoch prevzal stavenisko. K realizácii stavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktoré sú nevyhnutné na opätovné spustenie trhoviska do prevádzky, pristúpi od pondelka (7. 4.). Práce si vyžiadajú aj obmedzenia.



Podľa zmluvy o dielo by mali práce trvať 45 dní. Počas nich dôjde napríklad k uzavretiu chodníka na Jasuschovej ulici. Pre bezpečný pohyb peších budú tiež vytvorené koridory pre chodcov. Na výstavbu základných inžinierskych sietí MČ vyčlenila v tomto roku 50.000 eur. „V priebehu roka je tiež naplánované rozšírenie distribučnej siete Východoslovenskej distribučnej (VSD) a vybudovanie prípojky a odberných elektrických zariadení pre trhovisko,“ spresnila pre TASR hovorkyňa MČ Ivana Palaiová.



Podľa nej je obnova trhoviska jednou z priorít MČ. V budúcom roku plánujú zrekonštruovať spevnené plochy a zabezpečiť nové stánky pre trhovníkov. „Ide o jeden z dlhodobo pripravovaných krokov MČ smerujúcich k oživeniu niekdajšieho trhoviska. Naším cieľom je, aby v budúcnosti spĺňalo všetky súčasné štandardy a stalo sa funkčným, moderným a obľúbeným miestom pre obyvateľov. Chceme, aby tu ľudia nachádzali kvalitný tovar a lokálne produkty, ale zároveň aby to bol priestor na stretávanie sa susedov a budovanie komunity,“ dodala.