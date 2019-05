Košické sídlisko KVP v obytných zónach obmedzí parkovanie dodávok

Samospráva má v pláne zriadiť záchytné parkovisko pre dodávky na existujúcom parkovisku pod kostolom.

Košice 17. mája (TASR) - Obmedziť státie nákladných vozidiel, ktoré na sídlisku zaberajú parkovacie miesta, chce v čase od 16.00 do 7.00 h aj Mestská časť (MsČ) Košice - Sídlisko KVP. Zámer, ktorého projektovú dokumentácia pripravila MsČ v roku 2016, podľa miestneho úradu naberá reálne kontúry.



„Takýmto spôsobom uvoľníme približne 130 parkovacích miest priamo pred blokmi. Zároveň tým vo viacerých lokalitách sprístupnime prejazd záchranným zložkám, ktorý bol týmito vozidlami obmedzený. Samozrejme, myslíme aj na majiteľov dodávok a snažíme sa nájsť riešenie vyhovujúce pre obe strany,“ uviedol starosta Ladislav Lörinc. Podľa neho dodávky a kamióny v obytných zónach nemajú čo robiť.



Samospráva má v pláne zriadiť záchytné parkovisko pre dodávky na existujúcom parkovisku pod kostolom. Situáciu by mali monitorovať bezpečnostné kamery, MsČ totiž na základe výzvy požiadala ministerstvo vnútra o dotáciu na ich financovanie. „Radi by sme namaľovali čiary a vyznačili bezpečné priechody pre chodcov po parkovisku a ku kostolu. Osadenie kamier je pridanou hodnotou, ktorá by mala byť zároveň motiváciou pre majiteľov dodávok v dodržiavaní pravidiel parkovania,“ dodal.



Projekt vytlačenia dodávok spred obytných zón aktuálne schválil krajský dopravný inšpektorát a mesto Košice. MsČ požiadala magistrát o financovanie osadenia značiek a zriadenie parkovacej zóny. Ak túto aktivitu finančne nepodporí, MsČ na to vyčlení peniaze z vlastných zdrojov.



„S osadzovaním značiek by sme chceli začať počas letných mesiacov, keďže je dovolenkové obdobie a motoristov bude na cestách menej. Projekt by mal na začiatku fungovať v takzvanom prechodnom období. To znamená, že vodičov chceme v spolupráci s mestskou políciou na zmeny najprv pripraviť, nie je cieľom ich za porušenie hneď pokutovať,“ uzavrel Lörinc s tým, že projekt by mohli naplno spustiť na jeseň, kedy by už boli za porušenia vyvodzované aj dôsledky.