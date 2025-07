Košické sídlisko získalo 900.000 eur na obnovu denného centra

Košice 20. júla (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP získala 900.000 eur na obnovu denného centra na Cottbuskej ulici. Vzniknúť tu má veľká spoločenská sála pre viac ako sto ľudí a menšie miestnosti na komunitné stretnutia, krúžky, aktivity či prednášky. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta MČ Ladislav Lörinc.



Projekt chystali tri roky. Vo februári ho podporila Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja mesta Košice a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v týchto dňoch odobrilo peniaze na rekonštrukciu.



„Denné centrum, ktoré poznajú najmä naši seniori, slúži už celé desaťročia. Jeho priestory však už dávno nezodpovedajú dnešným potrebám,“ doplnil Lörinc s tým, že pôjde o kompletnú obnovu vrátane vybúrania priečok. Pribudne aj nová vzduchotechnika, klimatizácia či moderné vybavenie. „Je to ďalší krok k tomu, aby naše sídlisko konečne získalo moderné a dôstojné kultúrno-spoločenské centrum, ktoré tu nebolo od vzniku Sídliska KVP,“ uviedol.



Odhaduje, že stavebné práce by sa mohli začať už túto jeseň a nový priestor by mohol byť hotový do polovice roka 2026.