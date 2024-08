Košické športovisko v areáli ZŠ Starozagorská otvorili verejnosti

Košice 13. augusta (TASR) - Nové športovisko v areáli Základnej školy (ZŠ) Starozagorská na Sídlisku KVP sprístupnili verejnosti. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke. Modernizáciu doposiaľ nevyužívaného priestranstva ukončili v júni. Vznikol tu atletický ovál, ihrisko na malý futbal a pribudli aj ďalšie prvky športovej infraštruktúry. Areál sa stane spádovým športoviskom pre viacero škôl, slúžiť má aj športovým klubom.



Od utorka je sprístupnený verejnosti v letnom režime - otvorený je denne od 8.00 do 21.00 h. Vstup je zabezpečený cez malú bránku pri detskom ihrisku.



Mesto zároveň v spolupráci so súkromnou spoločnosťou pripravuje online rezervačný systém, a to nielen pre areál na Starozagorskej, ale aj pre ďalšie športoviská v správe mesta. "Spoločne vyvíjame smart riešenie, ktoré obyvateľom mesta pomôže vstúpiť na športovisko tým najjednoduchším spôsobom - prostredníctvom mobilnej aplikácie si otvoria elektronický zámok," vysvetlil vedúci oddelenia športu a mládeže košického magistrátu Mário Švec. Tento systém by mesto chcelo spustiť na začiatku školského roka.



Stavebné práce súvisiace so vznikom nového športového areálu stáli viac ako 620.000 eur, z toho tvoril príspevok Fondu na podporu športu vyše 380.000 eur. Bežecký ovál pozostáva zo štyroch 200-metrových dráh vrátane cieľovej rovinky na krátke trate s dĺžkou 60 metrov. Nechýba ani doskočisko s pieskom na skok do diaľky. Vnútri atletickej dráhy vybudovali nové ihrisko na malý futbal s umelou trávou. Podľa mesta ide o prvé certifikované ihrisko na malý futbal na Slovensku. Hrať sa tu môžu aj reprezentačné zápasy. Nový šat dostalo i multifunkčné ihrisko na basketbal a ďalšie športy. Opravili aj tribúnu. Celý areál a futbalové ihrisko po novom osvetľujú úsporné LED svietidlá.



Umelý trávnik si na pondelkovom (12. 8.) prípravnom futbalovom zápase prvýkrát vyskúšali mládežníci z FK Galaktik a FC Lokomotíva a finalisti Košickej novej ligy Rising Prospects a Vakatanka. Toto ihrisko bude zároveň jedným z dvoch v Košiciach, kde sa bude od 4. septembra konať mestská súťaž v malom futbale Nová Liga.