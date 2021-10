Košické Staré Mesto podporí udržanie bývania pre tri ohrozené rodiny

Košice 9. októbra (TASR) – Košická mestská časť Staré Mesto poskytne finančnú dotáciu 2700 eur na podporu nájomného bývania pre tri ohrozené rodiny s deťmi. Účelová dotácia pôjde cez žiadateľa – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Na septembrovom zasadnutí to jednomyseľne schválilo zastupiteľstvo Starého Mesta.



Ako priblížil manažér pobočky Úsmev ako dar pre východné Slovensko Radoslav Dráb, pomoc na tri mesiace smeruje nízkopríjmovým rodinám s deťmi s trvalým pobytom v Starom Meste, ktorým reálne hrozilo bezdomovectvo a detský domov. Podpora na bývanie predstavuje v priemere 300 eur na jednu rodinu a mesiac. V dvoch prípadoch ide o pracujúce matky s deťmi, v jednom o pracujúcich manželov s deťmi, ktorí platia v meste za komerčné nájmy, na ktoré im nestačia príjmy. Súvisí to s nedostatkom sociálneho nájomného bývania v Košiciach.



„Sú to rodiny, ktoré, darmo, že my v krízovom centre dostaneme z toho najhoršieho, ale tým, že sa nedostanú k dostupnému nájomnému bývaniu, drahým komerčným nájmom zase prepadnú cez sociálnu sieť. Je to taký začarovaný kruh chudoby, do ktorého sa vracajú,“ uviedol Dráb pre novinárov. Ani jedna z rodín aktuálne nebýva na území Starého Mesta, kde sú komerčné nájmy najvyššie, ale v iných mestských častiach.



Ako výnimočnú vyzdvihol Dráb pomoc a dotáciu na podporované nájomné zo strany zastupiteľstva Starého Mesta. „V histórii Slovenska je to prvýkrát, nemáme poznatok o tom, že by sa niečo také udialo niekde na Slovensku. Je to aj výzva, že takto môžu konať aj ostatné mestá, mestské časti a obce, aj keď im to zákon striktne neprikazuje,“ dodal.



Predseda sociálnej a zdravotnej komisie staromestského zastupiteľstva Pavol Priester ocenil zhodu všetkých poslancov pri podpore troch rodín v núdzi. „Ide naozaj o pracujúcu chudobu, sú to ľudia, ktorí chodia do práce, ale nezarábajú tak dobre, aby si mohli dovoliť v meste Košice komerčný nájom,“ povedal. Prvotne sa uvažovalo o využití vily sochára Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici na sociálne bývanie, z čoho však zišlo. Finančná podpora pre rodiny je zatiaľ na tri mesiace. „Určite pripravujeme aj ďalšie zmeny alebo viac systémové riešenie, bude sa tvoriť nový rozpočet mestskej časti na ďalší rok a určite budeme myslieť na tieto ohrozené rodiny, aby to nebolo len takéto ad hoc riešenie,“ povedal.