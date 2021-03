Košické Staré Mesto pomáha seniorom s registráciou na očkovanie

Košice 23. marca (TASR) – Spolu 485 seniorov z košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto požiadalo miestny úrad o pomoc pri registrácii na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. MČ elektronicky zaregistrovala do čakárne na očkovanie 86 z nich. TASR o tom informovala hovorkyňa MČ Renáta Némethová.



V MČ Staré Mesto žije viac ako 6000 seniorov. Vo februári im spolu s respirátorom zaslali aj dotazníky. O pomoc požiadali práve prostredníctvom ich spätného zaslania. „Chceli sme pomôcť najmä osamelým, bezdetným starým ľuďom. Sú najzraniteľnejšou skupinou a podľa telefonátov na Linku vzájomnej pomoci, ktorú sme zriadili, sme zistili, že majú strach, obavy a stres z toho, že si nedokážu poradiť s takým množstvom informácií o nejakých systémoch na internete, kde mali v noci striehnuť na voľné miesta,“ uviedol starosta MČ Igor Petrovčik.



Vybraní pracovníci miestneho úradu i staromestského Múzea Vojtecha Löfflera v uplynulých dňoch obtelefonovali všetkých 485 seniorov, ktorí o pomoc prejavili záujem. „Z toho sme 86 zaregistrovali (17,73 percenta), zaregistrovaných už bolo 303 (62,47 percenta) a 83 seniorov sa rozhodlo, že už o očkovanie nemajú záujem, respektíve možno neskôr (17,11 percenta),“ spresnila Némethová s tým, že 13 dôchodcov nevlastní mobilný telefón a boli podľa záujmu zaregistrovaní a usmernení sociálnym referátom prostredníctvom služobného mobilného čísla.



Podľa MČ boli ohlasy seniorov pozitívne. „Mnohým sa uľavilo, že sú konečne v bezpečí a že na nich niekto myslel. To je pocit na nezaplatenie, keď ste celé mesiace zavretý doma a nemáte príbuzných, ktorí by vás upokojili a poradili vám. Každému dobre padne, keď sa porozpráva a zistí, že dostane pomoc s tým, s čím si nevedel rady,“ povedala jedna z telefonistiek, koordinátorka staromestského Denného centra seniorov Katarína Čižmáriková.