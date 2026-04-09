< sekcia Regióny
Košické Staré Mesto vyzýva na riešenie budovy na Masarykovej
Autor TASR
Košice 9. apríla (TASR) - Košická mestská časť Staré Mesto vyzýva na urýchlené riešenie situácie s opustenou budovou na Masarykovej ulici, ktorú vlastní štát. Samospráva poukazuje na zvýšenú kriminalitu, vandalizmus, hluk, prípady požiarov v objekte, sťažnosti obyvateľov, ako aj početné zásahy mestskej polície i hasičov na mieste. Výzvu rezortu školstva, pod ktorý trojpodlažná budova patrí, tlmočil na tlačovej konferencii zástupca starostu Starého Mesta Vladimír Eperješi.
„Dochádza tu k opakovaným požiarom, k napadnutiam, prostitúcii, k okupovaniu tejto budovy ľuďmi, ktorí tam nemajú čo robiť,“ povedal vicestarosta. Informoval, že za uplynulé dva roky v lokalite došlo k 15 zásahom hasičov a 1722 zásahom mestskej polície, ako aj opakovaným výjazdom zdravotníkov. Zmienil sa aj o drogových deliktoch, ktoré policajti riešia. Ulicu označil za jednu z najnebezpečnejších v mestskej časti aj celom meste. Poukázal pritom i na blízkosť základnej a materskej školy.
Chátrajúci objekt na Masarykovej 20 v minulosti slúžil železničnému učilišťu, dnes v jeho vnútri vidieť zničené vnútorné priestory s kopami odpadkov či starého oblečenia. „Táto budova má právoplatné búracie povolenie a je dokonca urobené verejné obstarávanie na zbúranie tejto budovy. Bohužiaľ, aj po opakovaných urgenciách ministerstva, aby urobili niečo s touto budovou, sa nič neudialo,“ povedal Eperješi.
Na snahu skupiny aktivistov zachovať budovu a vyhlásiť ju za národnú kultúrnu pamiatku povedal, že k takýmto aktivitám malo dôjsť skôr, keď bola v lepšom stave.
